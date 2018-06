Dominicano César con racha de 41 juegos bateando de hit; rompe marca de casi 50 años

Una marca casi 50 años en la Liga de Texas ha sido rota por un dominicano. Con 41 juegos bateando de hit, el antesalista Randy César ingresó oficialmente al libro de récords.

César, quien juega para el equipo Corpus Christi Hooks (AA de los Astros de Houston), conectó un doble ayer para extender esa marcha.

.@cchooks Randy Cesar has now hit safely in 41 straight games with this 4th inning double @CallerSports @AstrosFuture @astros @AstrosRadioMLB pic.twitter.com/PsFDtIZl0q