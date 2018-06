Otra racha larga

Héctor J. Cruz

Hace dos años, en 2016, el joven receptor dominicano Francisco Mejía tuvo una larga racha de 50 juegos seguidos pegando de hit. Mejía (Estrellas Orientales) jugaba para el equipo Lynnchburgh, clase A de los Indios de Cleveland, y su faena finalizó el 14 de agosto de dicho año. Fue la más larga racha del beisbol profesional desde 1954.

Ahora surge otro joven de RD, se llama Randy César, juega tercera base en doble A de los Astros de Houston, y ha extendido su proeza a 41 partidos consecutivos con hit. Ayer , hasta mitad de juego, tenia de 2-1 en el encuentro de su club Corpus Christi contra el Frisco, ambos de la liga de Texas.

¿Quién es Randy Cesar? Dice su registro que es nativo de Santo Domingo, mide 6 pies 1 pulgada, y por lo general juega en la antesala, además de la primera base. Fue firmado en 2012 y ya suma 7 temporadas de liga menor. Este año, antes de su encuentro de ayer, tenia promedio de .352 con 88 hits en 250 turnos, 12 dobles, dos triples, 8 jonrones, 41 empujadas. En su largo camino por las menores agota un poco más de 1700 turnos, promedio de .276 y 28 cuadrangulares. Es batea derecho y en Lidom pertenece al Escogido.

Es probable que lo veamos jugando el próximo invierno, y mientras tanto habrá que seguirlo en el día a dia en su actual racha, que ya está en 41 juegos.

MISCELANEOS: De la jornada de ayer y del fin de semana en Grandes Ligas, ofrezco los siguientes tips:

.-Bartolo Colón tuvo una buena salida ante Minnesota. Los Mellizos vencieron a Texas 2 por 0 con gran trabajo del boricua José Berríos, quien espació 3 hits en 7 entradas con 12 ponches.Colón hizo pocos lanzamientos, en 7 innings le dieron 7 hits, dos carreras y fue el derrotado.Tiene 4-5 y quedó pendiente su victoria 245 para su próxima apertura. Fernando Rodney tuvo su salvado 17 para Minnesota.

.- Tampa le dio una pequeña pela a los poderosos Yanquis con una barrida de tres, en Tampa. El triunfo de ayer fue 7 por 6 en 12 innings, y hubo jonron decisivo de Jake Bauer.. Tampa mejoró a 37-40, los Yanquis se quedan en 50-25 y desde hoy inician una serie en Filadelfia..Gary Sánchez tuvo una pequeña lesión en el muslo derecho corriendo hacia primera, y hoy se sabrá su condición..Giancarlo Stanton tuvo un día perfecto de 5-5, incluyendo su jonron 19 de la campaña...MiguelAndújar disparó su jonron 11, un tablazo de tres carreras..El iniciador Yanqui fue Domingo German, quien solo duró 3 innings, 9 hits, 6 carreras, un desastre.

.- Los Dodgers barrieron a los Mets, en Nueva York, y ayer tuvieron un extraño juego de 7 jonrones solitarios. Incluyó un tablazo de cuatro esquinas por Justin Turner en el inning 11 que fue el batazo decisivo.. La sacaron también Enrique Hernández 2 veces (12), Cody Bellinger 2 (15), Max Muncy (15), y Joc Pederon (8)..José Bautista jugó el bosque derecho, tuvo de 2-1, y había disparado jonrones viernes y sábado.

.- José Ramírez sigue su ruta jonronera, ayer dispáró su número 23 y sigue proyectando hacia los 40..También la sacaron Francisco Lindor (19), Edwin Encarnación (19) un grand slam, y remolcó cinco, y Cleveland superó a Detroit 12 por 2...Ramírez, además, tiene 52 impulsadas y Encarnación 53.. Cleveland ganó su 7mo. seguido, mientras Detroit tiene 5 derrotas en línea.

.- El zurdo Chris Sale tuvo un domingo fenomenal ponchando 13 en 7 entradas, y Boston venció a Seattle 5 por 0.. Sale permitió 4 his , y puso su record en 7-4, y 2.56..Nelson Cruz pegó su primer triple desde 2016, y el fin de semana le fue muy bien pues disparó dos jonrones y suma 20...Este partidó duró 2 horas, 29 minutos solamente y la asistencia en Fenway park fue de 36 mil.

DE INTERES: Milwaukee bajó al jardinero Domingo Germán, en un movimiento extraño..Este año, Domingo tenia promedio de .249 con solo 3 jonrones y 17 empujadas..En 2017 disparó 30 Hrs, con 85 impulsadas, pero esta temporada se desinfló..Tendrá tiempo de recuperación porque es un tipo joven....El pitcher Hansel Robles fue colocado waivers por los Mets y reclamado por los Angelinos..Pero, ayer permitió jonron de Kendrys Morales en el décimo inning en la victoria de Kansas City 7 por 6..Malísimo debut...¿Hanley Ramírez ligado a tráfico de drogas? Lo siento mucho, pero ese expediente no me lo creo..No le veo pie ni cabeza, y ayer el Boston Globe informaba que tal consideración no tenia ninguna sustancia y que Hanley en realidad no está siendo investigado por el FBI.Dizque un antiguo amigo suyo quiso pasarse de gracioso y lo mencionó en un interrogatorio... Si eso es verdad, es cierto que el mundo se está acabando.. Hanley gana 22 millones de dólare este año, y ahora mismo está dandose la buena vida en su villa de Casa de Campo...El juego de más impacto hoy en el mundial de futbol es las 2 PM, España-Maruecos.-Ayer entrevistamos a Jorge Rolando Bauger en La Semana Deportiva y dijo que la gente de Antena 7 no lo habían invitado a ser parte de la narración..Increíble esto pues Bauger es el mejor del país y de muchos países, el de más colorido, el más emocionante. Tenia 9 copas mundiales seguidas narrando localmente..Y que conste, quienes están ahi ahora lo hacen bien, incluso su hijo Jorge Allen...Pero este señor es el mejor..¿O no?