James Rodriguez entrena y espera jugar este domingo con Colombia

EFE

Kazán, Rusia.

La Selección Colombia finalizó su preparación para el segundo partido del Mundial de Rusia 2018 con una suave sesión en el estadio Kazán Arena, donde el domingo se mide a Polonia (21:00 hora local/18:00 GMT).

El conjunto 'cafetero', que contó con sus 23 integrantes, incluido James Rodríguez, quien fue suplente en el debut ante Japón por molestias en el gemelo izquierdo, y el sancionado Carlos Sánchez, se ejercitó sobre el césped seco del coliseo tártaro en una sesión que estuvo abierta a la prensa durante 15 minutos.



En ese tiempo, los futbolistas de campo hicieron estiramientos, ejercicios con balón, rondos y 'skipping' mientras los tres guardametas convocados, David Ospina, Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado, se entrenaron aparte con el entrenador de porteros.



José Pékerman, el técnico de la 'Tricolor', no dio pistas sobre el once inicial frente al combinado polaco, aunque desveló que James "está bien" y dejó entrever que el '10' y Juan Fernando Quintero, el autor del gol ante Japón, no jugarán juntos.

Animo fuerte

Santiago Arias, lateral derecho de la Selección Colombia, aseguró este sábado, en la víspera del trascendental partido contra Polonia en la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Rusia 2018, que el conjunto 'cafetero' está "muy fuerte anímicamente".



"No se inició como hubiéramos querido, pero anímicamente estamos fuertes. Sabemos lo que queremos y para dónde vamos. Nos queda este partido y el otro (frente a Senegal) para conseguir el objetivo, que es pasar a la siguiente fase", afirmó Arias.



La Selección Colombia arrancó su andadura en el Mundial de Rusia con una dolorosa derrota a manos de Japón (1-2) que la obliga ahora a sumar de a tres frente a Polonia para no perder el tren de los octavos de final.



El equipo de Pékerman se inclinó ante el combinado nipón en un duelo en el que jugó desde el minuto tres en inferioridad numérica por la expulsión de Carlos Sanchez.

"Jugar con un hombre menos te complica mucho las cosas. Se corre y se lucha por conseguir la victoria. Pero ya estamos comprometidos y pensando en el siguiente partido. Son ellos o nosotros", comentó el lateral del PSV Eindhoven.



Arias, además, rehusó señalar a Robert Lewandowski como el jugador más importante de los polacos y afirmó que han de "estar pendientes de todos" y "seguir el plan establecido por el cuerpo técnico".



"Hay que contrarrestar las virtudes que tienen ellos. No sólo Lewandowski, sino todos. Tenemos un plan y tenemos que seguirlo a rajatabla, como nos dijo el cuerpo técnico. Esperamos ser los ganadores de los duelos tanto en ataque como en defensa. Si lo hacemos podremos conseguir la victoria", explicó el defensa.