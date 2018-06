¡Brasil rescatado!

Miguel Ángel Moreno / EFE

San Petersburgo, Rusia.

Un gol del centrocampista Phillipe Coutinho en el descuento de un partido que parecía abocado al empate rescató a Brasil, que luego amplió con un tanto final de Neymar una victoria por 2-0 que condena a Costa Rica y la deja fuera de los octavos de final tras 90 minutos de resistencia.

El centrocampista del Barcelona impulsó a la Canarinha cuando el empate parecía hecho y allanó el camino de la pentacampeona hacia los octavos, tras un partido en el que el orden defensivo tico y un excepcional partido del arquero Keylor Navas había resguardado el empate, que para Costa Rica era la vida.

Brasil protagonizó un asedio de 90 minutos y mejoró la imagen dada ante Suiza, que les arrancó un empate en una jugada reclamada como falta por la Canarinha, pero le faltó contundencia para embocar sus remates y casi lo lamenta, si no hubiera sido por los tantos de Coutinho y Neymar en el tiempo añadido.

Para Costa Rica, el resultado supone su tercera derrota en tres partidos mundialistas contra Brasil y la eliminación, ya que la inesperada derrota ante Serbia (0-1) les obligaba a puntuar ante la pentacampeona para mantenerse vivos en Rusia 2018.

Ninguno de los técnicos escondió sus cartas. Tanto el brasileño Tite como el tico Óscar Ramírez dejaron claro que mantendrían los onces del debut: la verdeamarelha con Neymar y los ‘Cuatro Fantásticos’ (‘Ney’, Gabriel Jesús, Coutinho y Willian), y la ‘Sele’ con la única permuta de Oviedo por Calvo en el lateral izquierdo.

Ambas selecciones lo tenían muy claro: Brasil tenía que llevar la iniciativa y buscar huecos entre las dos líneas costarricenses, con Willian y Neymar muy abiertos y Coutinho muy cerca de Casemiro y Paulinho para intentar crear juego; mientras los de Ramírez buscaban aguantar y lanzar balones a la carrera del trabajador Marco Ureña.

Los ticos cedían la posesión, pero cuando atacaban no lo hacían con balas de fogueo. Lo demostraron en los primeros 15 minutos, cuando por la banda derecha, Venegas y Gamboa filtraron un pase de la muerte que Celso Borges remató solo, pero desviado.

Respondió Neymar con dos arrancadas por la izquierda, una con sombrero a Gamboa, que derivaron en golpes francos sin premio, pero mostraron el despertar de la estrella canarinha.

Todo el peligro de los azules llegó por sus botas, con pases filtrados a Gabriel Jesús o centros diagonales, pero sin acabar de inquietar a Navas.

En una de las poquísimas alegrías ofensivas que se permitió Costa Rica llegó el primer aviso brasileño: una pérdida en el mediocampo la aprovechó Marcelo para asistir al espacio a Gabriel Jesús, quien remató a gol pero estaba en flagrante fuera de juego.

La banda izquierda brasileña se había convertido en un martirio para los de Óscar Ramírez: un pase de Coutinho para Neymar lo desbarató Navas con los pies, luego el centrocampista del Barcelona intentó repetir el tanto contra Suiza, pero su disparo se fue muy alto.

Brasil-Costa Rica récord de audiencia

La red brasileña de televisión que tiene los derechos para transmitir los partidos del Mundial de Rusia 2018 alcanzó su mejor audiencia en doce años con la transmisión del encuentro de este viernes en que Brasil se impuso por 2-0 a Costa Rica, según los datos preliminares del instituto de mediciones Ibope. De acuerdo con el Ibope, la audiencia conseguida hoy por la red Globo fue la mayor ya alcanzada por una emisora brasileña de televisión desde la lograda por la misma red cuando transmitió el partido de cuartos de final del Mundial de Alemania 2006, en el que Brasil cayó por 1-0 frente a Francia.

RESULTADOS DE AYER

Suiza 2, Serbia 1

Nigeria 2, Islandia 0

Brasil 2, Costa Rica 0

JUEGOS DE HOY

8:00 a.m Bélgica Vs. Tunez

11:00 a.m Corea Vs México

2:00 p.m Alemania Vs. Suecia

JUEGOS DE MAÑANA

8:00 a.m Inglaterra Vs. Panamá

Nizhny Novgorod

11:00 a.m Japón Vs. Senegal

Ekaterinburg

2:00 p.m Polonia Vs. Colombia

Kazan, Arena