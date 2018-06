Citan nombre Hanley Ramírez en un caso tráfico de drogas

The BigLead

Hanley Ramirez fue colocado en asignación el 25 de mayo y fue liberado por los Medias Rojas de Boston poco después. Él sigue sin firmar. Si todos los equipos fueron conscientes de esto o no, puede haber una razón que no sea de béisbol que no se haya agregado a una lista.

Michele McPhee informó que el ex jugador de los Medias Rojas está “siendo observado” en relación con una investigación federal y estatal.

Ella también llamó a la radio de WAAF y proporcionó algunos detalles adicionales. Está vinculado a una investigación de drogas en curso en un caso de distribución de Fentanila, de acuerdo con McPhee. Supuestamente, una persona fue detenida con una gran cantidad de fentanilo (435 gramos), y esa persona identificó a Hanley Ramirez como conectado a algunas de las drogas, y también a FaceTimed Ramirez dos días antes de su liberación.

Ramirez no ha sido acusado en este momento.

Los Medias Rojas negaron saber sobre cualquier investigación como parte de su decisión de liberar a Ramírez.

Mientras que el periodista Ken Rosenthal informa que el agente de Ramírez también niega tener conocimiento de estar bajo investigación.

El caso

Hanley Ramírez podría estar enfrentando el más grave problema en su ccarrera en el béisbol.

De acuerdo a Michele McPhee, de ABC, la periodista quien descurbió la historia alrededor de aaron Hernández, Ramírez está en los ojos de las leyes federales y sería investigado por un asunto relacionado con drogas en las afueras de Lawrence. McPhee, primero escribió un twit de su reporte esta tarde y entonces el mismo comenzó a expandirse a través de “The Baseball Reporters”.

“No sé absolutamente nada sobre los deportes o las estadísticas de Hanley Ramírez, pero lo que sí sé es crimen”, dijo McPhee en The Sports Hub . “Y ha habido algunos informes sobre una llamada telefónica FaceTime que se realizó entre un hombre en una parada de automóvil. Después de esa parada, la policía recuperó una cantidad significativa de drogas. Y durante esa parada, el sospechoso afirmó que uno de los artículos encontrados en el vehículo pertenecía a Hanley Ramirez

Según McPhee, el sospechoso de FaceTimed fue encontrado con 435 gramos de fentanilo y cocaína crack.

“Existe un amplio caso federal que involucra un anillo sustancial que está siendo operado desde Lawrence, Massachusetts”, dijo McPhee. “Y creo que el sospechoso tenía vínculos con ese anillo”.