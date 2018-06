VIDEO: Luguelín Santos gana carrera en España

El dominicano Luguelín Santos, subcampeón olímpico en 2012, contribuyó con su victoria en 44.66 a que se derrumbara en Madrid el viejo récord de España de 400 metros, que duraba ya 29 años, y el joven Filippo Tortu se convirtió en el primer italiano que rompía el muro de los 10 segundos en 100 metros.

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100 y 200 metros -y campeón de Europa de esta última distancia-, añadió este viernes en Madrid un nuevo récord nacional a su colección, el de 400, al pulverizar con 44.69 la marca que Cayetano Cornet obtuvo hace 29 años en Barcelona (44.96).

El 400 de Madrid tuvo tanta calidad, que el flamante campeón del mundo en pista cubierta, el checo Pavel Maslak (que el 3 de marzo pasado heredó el título tras la descalificación de Husillos y de Luguelín por pisar fuera de calle), cruzó hoy la meta en última posición, con 45.64. El costarricense Nery Brenes, que fue campeón del mundo bajo techo en 2012, terminó cuarto con 45.00.

