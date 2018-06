Towns fue el 1 y Hugo fue primero

Alex Rodriguez

Un total de 11 dominicanos han tenido el chance de ser elegidos en el sorteo de talentos para el baloncesto de la NBA.

Ángel Delgado, el líder de por vida en rebotes en la Confefencia del Big East en el baloncesto universitario, intentará completar la docena esta noche.

Karl-Anthony Towns fue el número uno en el draft de 2015 para los Timberwolves de Minnesota. Está proyectado para ser mejor dominicano de por vida en la liga como ya lo ha demostrado con su premio de Novato del Año y sus selecciones para el Partido de Estrellas y el Tercer Equipo Todos Estrellas.

Al Horford, quien ostenta el título del mejor jugador dominicano de todos los tiempos, fue tercero para los Hawks de Atlanta en 2007. Ha sido cinco veces convocado al Partido de Estrellas, incluido en el segundo equipo Todos Defensa y en el tercero All-NBA en una ocasión.

Charlie Villanueva fue electo como séptimo por los Raptors de Toronto en 2005. Tras un promisorio inicio de carrera, sus bonos fueron bajando y ha quedado fuera de la liga por un par de temporadas. Jugó también para Milwaukee, Detroit y Dallas.

Tanto Horford como Villanueva quedaron en el segundo lugar en las votaciones para el Novato del Año por detrás de Kevin Durant y Chris Paul, respectivamente.

Francisco García también entró a la liga en el draft de 2005. Fue el número 23 para los Kings de Sacramento. Llegó a ser capitán de los Kings y uno de los jugadores más queridos por fanáticos, compañeros, entrenadores y propietarios. Salud y tiempo de juego fueron sus peores enemigos. Jugó sus últimas campañas con los Rockets de Houston.

Felipe López fue número 24 para los Spurs de San Antonio en 1998 y cambiado de inmediato a las Grizzlies de Vancouver. No se acercó al estrellato que se le anticipó, jugó ocho años en la liga y ayudó a abrir las puertas al talento latino.

Tito Horford, el padre de Al, fue tomado por los Bucks de Milwaukee en la segunda ronda (39 en general) en el 1988. Fue el primer dominicano que jugó en la liga. Vio acción en parte de tres temporadas con los Bucks y los Bullets de Washington.

José Vargas (El Grillo) fue elegido por los Mavericks de Dallas también en la segunda ronda de 1988 en el puesto número 49. Prefirió ir a Europa antes de esperar una oportunidad remota en un banco de la NBA.

Luis Flores fue drafteado en el puesto 55 (segunda ronda) del sorteo de 2004 por los Rockets de Houston. Cambiado a Dallas y luego a Denver tuvo poco tiempo en la NBA, pero ha disfrutado de una buena carrera a nivel internacional.

Sammy Mejía fue seleccionado por los Pistons de Detroit en 2007 (segunda ronda, puesto 57). Ha concentrado sus esfuerzos en el basket de Europa con incursiones en las ligas de Francia, Grecia y Turquía, principalmente.

Hugo Cabrera fue el primero en el 1976. Ocupó el octavo lugar de la décima ronda (165 en general) por los Bucks de Milwaukee. Estuvo cerca de hacer el equipo de los Knicks un par de años después. Uno de los mejores jugadores dominicanos de todos los tiempos con su juego completo en cada lado de la cancha.

Frank Rodríguez también fue octavo en la décima ronda (214 en general) para los Spurs de San Antonio en 1984. No trascendió más allá en el basket.

López, Vargas y Cabrera pertencen al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

FASTBREAKS. Tras su victoria anoche sobre Bahamas en la semifinal, el equipo femenino estará disputando esta noche con Cuba la medalla de oro en el Torneo Caribeño que se realiza en Surinam... Los que no pudieron avanzar al mundial fueron los U-18 a pesar de buenas gestiones individuales... Hace un par de años en esa categoría no se pudo ganar un solo partido... De todas formas hay que replantear ciertos aspectos técnicos y organizativos para poder volver al Mundial U-19 como lo logró el grupo liderado por Jonathan Araujo, Andrés Feliz, entre otros... La LNB sigue con un impresionante nivel técnico y competitivo, pero con pocos fanáticos en las gradas, sobre todo en los equipos de la capital... Pero mientras los dueños tengan “con qué” la liga permanecerá. Creo que tienen que acercarse más a las “bases” de cada ciudad: las asociaciones, los clubes superiores, las escuelas y las empresas provinciales... La liga produce cada día un interesante documento en foma de “Game Notes” (notas del partido), pero los encargados de prensa de cada equipo no la utilizan en sus crónicas y son estadísticas que enriquecerían el contenido de las mismas.