Luis Suárez celebra 100 partidos, gol y clasificación de Uruguay

AP León Felipe Girón

Moscú, Rusia

Cuando Luis Suárez celebra, lo hace en grande y el miércoles no fue la excepción. En su 100ma aparición como seleccionado, el ariete del Barcelona marcó el único tanto en la victoria de Uruguay 1-0 sobre Arabia Saudí para sellar el boleto celeste a los octavos de final de Rusia 2018.

Suárez marcó a los 23 minutos con la fórmula que le ha resultado a Uruguay en este Mundial. Remató de zurda un saque de equina ejecutado desde la izquierda por Carlos Sánchez, quien dispuso de su segunda asistencia del torneo, ambas a balón parado.

La delantera sudamericana generó varias oportunidades, en particular en los minutos finales, con la dupla de Suárez y Edinson Cavani. Sin embargo, el calor de 32 Celsius en Rostov del Don y una zaga que corrigió notablemente la fragilidad evidenciada en su partido anterior impidieron otro marcador abultado en contra de los saudíes.

El técnico uruguayo Óscar Washington Tabárez no esperaba menos de un conjunto que venía de una escandalosa goleada y tenía como cometido rescatar la dignidad.

“Cuando se pone el amor propio en una cancha, se terminó el equipo fácil, y hoy creo que Arabia lo demostró”, indicó el estratega, quien clasificó a Uruguay más allá de la fase de grupos por tercer torneo consecutivo. “Todos los rivales se preparan y defienden su orgullo nacional y a eso hay que tenerle mucho respeto”.

En la víspera, el técnico argentino de Arabia Saudí, Juan Antonio Pizzi, había prometido que combatirían fuego con fuego ante la Garra Charrúa. Los saudíes cumplieron con esa misión.

Dominaron la posesión del esférico y encontraron mayores espacios gracias a la buena circulación por el centro del campo en la primera mitad. En el complemento, generaron un par de ocasiones frente al arco de Fernando Muslera, en particular por medio de Hatan Bahbri y de un activo Salem Al-Dawsar.

Por lo menos, Arabia Saudí mejoró considerablemente tras ser goleada 5-0 por Rusia en el encuentro inaugural. Pero no ha ganado un encuentro del Mundial desde 1994 y no anota en el certamen desde un empate 2-2 con Túnez en el primer compromiso de la fase de grupos de 2006.

“La diferencia es abismal, creo que la única forma de competir es con este nivel de juego, incluso así tampoco nos alcanza para sacar un buen resultado”, admitió Pizzi.

Uruguay dejó así definidos a los dos clasificados en el Grupo A, una fecha antes de que concluya la primera fase. Tiene garantizado el boleto a octavos de final, lo mismo que Rusia, a la que se medirá en su próximo compromiso para dirimir el primer puesto. El martes, Rusia doblegó 3-1 a Egipto, que quedó oficialmente eliminado, lo mismo que los saudíes.

A pesar de que Uruguay no ganaba los primeros dos partidos de un Mundial desde Suiza 1954, la Celeste aún no encuentra una manera de marcar que no sea a pelota parada.

“Conseguimos el resultado, la clasificación, que es lo único que nos podía complicar”, afirmó Tabárez. “Todo lo demás, no sé si tiene solución, pero se puede trabajar sobre ello”.

Defensa Hierro

A pesar de contar con una de las duplas más peligrosas del mundo, la de Suárez y Cavani, Uruguay continúa demostrando que una de sus principales fortalezas está en un sector defensivo que comanda la pareja de centrales de José Giménes y Diego Godín, ambos del Atlético de Madrid, al permitir apenas dos goles en sus últimos siete cotejos.

Calor de verano

Al inicio del encuentro la temperatura a orillas del Río Don alcanzaba los 31 Celsius, lo que sin duda repercutió en el rendimiento de los jugadores. El técnico Tabárez reconoció que gran parte de sus tres movimientos obedeció a factores físicos. “A nivel de campo el calor era casi insoportable”, dijo. El encuentro tuvo un ritmo más acelerado en la segunda mitad, una vez que el sol de Rostov inició su camino al horizonte.