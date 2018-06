Lo que significa ser héroe

Felix Olivo

Hola Fiebruses. Después de ver la masacre de una muerte anunciada que fue el U.S. Open celebrado en Shinnecock Hills, sólo queda hablar de los resultados y de lo que pudo haber sido y no fue. Pero entre todo eso quiero resaltar lo acontecido con Phil Mickelson en la tercera ronda. Por si no lo vio, le sugiero que busque el video, el cual se volvió viral, no solo por lo sucedido, sino el protagonista. Resulta que Phil iba cuatro sobre par en su ronda tras hacer cinco bogeys en los ocho hoyos anteriores. Al llegar al 13 enfrentaba un rápido putt bajando de 18 pies, también para bogey. Tras su putt, la bola pasó rapidísimo por el hoyo y con los pronunciados desniveles de los greens parecía que no se iba a detener hasta salirse del green. Inexplicablemente, Mickelson corrió tras la bola y le pegó aun en movimiento. Finalmente golpeó 8 veces la bola, más dos de penalidad, terminando con un 10. Tras lo sucedido, la prensa estalló porque muchos entendidos en la materia entendían que Phil debió haber sido descalificado. Incluso la USGA tuvo que emitir un comunicado explicando la situación y todo fue aclarado. No cabía el DQ. Hasta ahí todo bien, pues eso solo tuvo consecuencias en la tarjeta y su score. Lo que quiero agregar a mi comentario es lo siguiente: Que pasa por la cabeza de alguien que se supone debe ser modelo de rol, para hacer este tipo de cosas? Todos sabemos (o mejor dicho, imaginamos) el nivel de presión que tienen estos atletas, pues sus vidas y sus actuaciones no les pertenecen, y son sometidos minuto a minuto al escrutinio del público que les sigue, y peor aun, de los “haters”. Por qué fallan tan fácilmente?

Por eso no todo el mundo sabe ser un modelo de rol y a veces al zurdo en ese sentido “se la va la guagua”, y el lamentablemente falló en comportarse como uno (recordemos los líos que desde hace años le persiguen por el tema de las apuestas). Su actuación sobre el green del 13 fue sencillamente vergonzosa, y peor aun, tras escuchar a Phil expresar en la rueda de prensa que había pensado desde hace mucho hacer eso en otras situaciones y escenarios. Eso desde mi punto de vista agrava mucho mas el asunto. Su excusa de que “prefería que me penalizaran con dos golpes” es inaceptable. Lo que hizo manda un mal mensaje a las generaciones por venir, e incluso a jugadores que accionan en el Tour que rondan entre 20 y 25 años que quizás asumieron el golf como medio de vida influenciados por el mismo Phil. El querer manipular las reglas a su beneficio no le luce a nadie, y menos a un Salón de la Fama del Golf, padre y hombre de negocios.

Phil, que debe ostentar un rol de héroe, hizo un flaco servicio al golf el sábado pasado, y estoy seguro de que eso le perseguirá toda la vida.

Mantengan la bola en el fairway.