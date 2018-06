U.S. Open… masacre en southampton!

Punta Cana

Lo que muchos esperaban (y temían) se convirtió en una amarga realidad. La USGA de nuevo perdió el rumbo y antepuso el buen golf para poner en escena una sede imposible. Sin lugar a dudas el recién pasado Abierto Norteamericano será recordado por dos cosas: porque Mickelson pego a una pelota en movimiento (y la decisión de no descalificarlo), y porque quienes gobiernan el torneo no tuvieron control sobre el gran diseño que es Shinnecock Hills. No por quien lo gano y cómo lo hizo.

Es una pena que la USGA se empeñe en hacer ver a los jugadores casi hacer el ridículo con el solo fin de perpetuar la tradición de que el torneo es “duro de matar’. No fue solo que la condiciones del campo estuvieron a medias (fairways “saltarines”, greens disparejos, etc.), sino que también cada día se presentaba un escenario diferente para los jugadores. Con el cambiante clima imperante en la zona, no se tomó en cuenta lo rápido que el campo seca de la mañana a la tarde, lo que hacía que este fuera totalmente diferente al “setup” planificado. Y ni hablar de las banderas. Por mucho, las posiciones de banderas fueron las peores en muchos años. Muchos pensábamos que la USGA iba a tratar de sacar de la memoria el U.S. Open de 2004 celebrado allí, un evento que se recuerda como el torneo en el que “hubo que rociar con agua los greens entre grupo y grupo para que fueran mas “fair”, mas que por el triunfo de Retief Goosen. Así las cosas, desde mi punto de vista, la USGA “puso un huevo” con la forma en como manejó el campo. Para hacer que un torneo sea digno de un gran campeón, no hay que extremar el campo hasta casi perderlo (en muchas zonas había grama seca y casi al ras). Hasta las mismas autoridades del torneo admitieron que “se les fue la mano”. De todas formas, Brooks Koepka, campeón defensor, emergió cual ave fénix, y tras casi cuatro meses sin jugar debido a una lesión en una muñeca, dominó el escenario para terminar ganando con +1. Detrás se ubicó el inglés Tommy Fleetwood, quien hizo un histórico 63 (parecía que jugaba otro campo) para quedar a uno de la punta con +2. Brooks se mete en una elite difícil de igualar, al ganar en años consecutivos el torneo. Los siete jugadores que han ganado “back to back” el U.S. Open son: Brooks Koepka ó 2017: Erin Hills (272) / 2018: Shinnecock Hills (271), Curtis Strange ó 1988: The Country Club (278) / 1989: Oak Hill (278), Ben Hogan ó 1950: Merion (287) / 1951: Oakland Hills (287), Ralph Guldahl ó 1937: Oakland Hills (281) / 1938: Cherry Hills (284), Bobby Jones (a) ó 1929: Winged Foot (294) / 1930: Interlachen (287), John McDermott ó 1911: Chicago Golf Club (307) / 1912: Country Club of Buffalo (294)y Willie Anderson ó 1903: Baltusrol (307) / 1904: Glen View Club (303) / 1905: Myopia Hunt Club (314). Ya veremos qué se traen en 2019 cuando el torneo llegue a Pebble Beach.

Golf Channel AM Tour RD: El Tour continua su calendario 2018 con la celebración de la quinta parada en el campo La Cana y con 7 flights en competencia (5 regulares y 2 seniors). El torneo se jugó en la combinación de campos Tortuga - Hacienda, agregando emoción y competitividad a la parada. “Estoy sorprendido por la organización y el nivel de competencia del Tour. Gracias por elegir nuestro campo para la realización de una de sus paradas regulares, y estamos ansiosos por recibir la Gran Final en el Corales Golf Course los días 25 y 26 de agosto”, expresó Hiram Silfa, Director de Golf de Puntacana Resort and Club. Aunque no hubo empates en el primer lugar, se tuvo que recurrir al desempate por tarjetas para decidir el segundo lugar en 5 de los 7 flights en competencia.

Ganadores: Enrique Rodríguez no cede en el Palmer Flight y se quedo con el primer lugar (74). En segundo quedó Francisco Suárez con 75. En el Hogan Flight triunfó Osvaldo Luis Trinidad (80), dejando a Saulo Mota con el segundo (82). Elisaben Matos ganó el Sarazen Flight (82) con Scott Bashaw en segundo (84). En el Jones Flight triunfó Arístides Fernández (84), con Tito Elías detrás a solo un golpe. Gilbert Paul Cruz dominó el Snead Flight (93), seguido de Jorge Lluberes (94). Por los mayores de 55 años, Pedro Carrasco no tuvo rival en el Senior Hogan Flight (76), seguido de Paul Guarino con 79 golpes. José Doñé ganó el Senior Jones Flight con 86, con Martín Estévez en segundo (93). Los campeones obtuvieron trofeo, cajas de bolas Srixon cortesía de LEXUS, puros La Aurora, el pool acumulado en su flight, y los puntos en ruta a la clasificación final. Además el resto de los ganadores obtuvieron los puntos y una proporción de los US$1,440.00 del pool acumulado (72 jugadores x US$20.00, dividido proporcionalmente). La actividad tuvo como siempre un marco de competencia pero con ribetes sociales con buenas atenciones en el campo, estaciones de A&B, displays de vehículos y degustación de puros. La premiación se realizó en la terraza del Hard Rock Café Blue Mall Punta Cana. La próxima Parada del GCAM Tour es el Torneo LEXUS el 28 de julio en el campo de golf Iberostate en Bávaro.

