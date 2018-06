¿Por qué los dirigentes federados no tienen salarios?

Yoel Adames F.

Santo Domingo

2 de 2

Los salarios y las ganancias pecuniarias en el deporte amateur han sido desde antaño un “pecado capital”, pero los cambios sociales y el poder de publicidad en los medios de comunicación han traído grandes capitales a las manifestaciones deportivas. El lazarillo y el limosnero deportivo han pasado de época.

“Es una necesidad, ya se trata de un asunto de transparencia, de buen manejo de los recursos del Estado, especialmente de los dineros de todo el pueblo, que deben utilizarse con una planificación y luego rendir cuenta bien clara de cómo se invirtió o gastó ese dinero, por lo cual ya esa época pasó y los cientos de millones que maneja el deporte olímpico o amateur debe de cumplir con ese requerimiento.

“De manera que no veo la maldad, no veo en qué podría afectar negativamente que las personas o dirigentes deportivos federados sean asalariados por su trabajo, que rindan una labor monitoreada, supervisada, con metas a seguir y con su respectiva rendición de cuenta de que los recursos se utilizaron correctamente. Eso sería lo ideal, estamos en una nueva era del deporte y ese ‘sacerdocio’ del viejo olimpismo con personas que dirigen cientos de miles de pesos mensuales en sus federaciones y no tienen una carrera ni un buen empleo de qué vivir, va en contra de la transparencia y va en desmedro de una buena gestión pública”.

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), Heriberto Morrison emitió los anteriores criterios y recordó que el movimiento federado es el sector que más dinero recibe del Estado dentro del sector deportivo.

Las federaciones deportivas afiliadas al Comité Olímpico Dominicano (COD), reciben alrededor de 400 millones pesos al año, pero si tienen en su programación juegos oficiales (Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Juegos Olímpicos), entonces reciben recursos adicionales que le llevan a sobrepasar los 500 millones de pesos.

Inmovilidad de dirigentes

“Llama mucho la atención que todavía en estos tiempos de democratización institucional la vertiente olímpica y federativa se mantenga apegada a un sistema de prolongado inmovilismo dirigencial en los principales puestos de mando”, agregó Morrison a la situación del movimiento federado. “Estos directivos tras ser elegidos se mantienen en los principales puestos ejecutivos por largos períodos -mediante reelecciones consecutivas cada cuatro años-, convirtiéndose en una problemática que debe ser tratada en busca de una regulación más justa y equilibrada”.

Morrison separó una excepción de dirigentes que a base de talento y dignidad también han sabido permanecer en su cargo por largo tiempo, pero al ver llegar su decadencia asumen el retiro a tiempo, contrario a quienes permanecen a base de mañas y engaños en los cargos hasta la “muerte”.

Ejemplo de España

El versado funcionario de Miderec, uno de los hombres que más libros ha escrito sobre administración y legislación deportiva en el país, hizo un paralelo del caso de la dirigencia federada de España y la Dominicana.

“Aquí, en el 2005, esa cúpula del COD sacó del anteproyecto un artículo de la ley del Deporte, la Ley 356-05, que la elaboramos en el gobierno del doctor Leonel Fernández, ellos abolieron algo que había adaptado del sistema español, que se trataba de que la dirigencia federada podía permanecer solo por un período de 4 años con opción a una sola reelección, luego de los 4 años u 8, si ganas por segunda vez seguida, está obligado a dejar pasar un período sin aspirar a ninguno de los tres cargos principales de la federación”.

Las peores consecuencias de esta actitud es que castra, impide el ascenso de nuevos talentos -a juicio de Morrison-, desvalijando nuevos liderazgos con potencial para insuflar sangre nueva a la organización.

“Esta permanencia o inmovilismo a rajatablas, apandillada por demás, a la larga produce corrupción de todo tipo para mantenerse; ya no son mandatos federados sino tiranías, dictaduras deportivas”, asegura el escritor.

En una próxima modificación de la Ley del Deporte, el funcionario del Miderec espera que estas y otras anomalía dentro del sector deportivo sean corregida para siempre.