Misceláneos de Bartolo

Héctor J. Cruz

El año en que Pedro Martínez ganaba el primero de sus tres premios Cy Young (1997) Bartolo Colón estaba haciendo su debut con los Indios de Cleveland. Esa primera salida se produjo el 4 de abril de ese año en un partido contra los Angelinos de Anaheim, y tuvo unos números que estarían repitiéndose en su carrera de Grandes Ligas: 5 innings, 6 hits, 4 carreras, 4 ponches. Porque Colón nunca ha sido un pitcher super dominante, aunque el ¥exito ha coronado su paso por el beisbol con 244 victorias, y faltan algunas más. Hace 8 años del retiro de Pedro, quien ya está en Cooperstown, y Colón sigue activo a sus 45 años. Veamos algunos miscéláneos del carismático hombre nativo de Altamira, Puerto Plata.

.- El ha sido parte de 12 equipos, y solo ha usado dos números en su carrera: el 40 y el 21, el primero en diez ocasiones, el segundo en un par de veces.

.-Volvió a surgir el dato de que ahora se ha enfrentado a cuatro parejas de padre-hijo en las mayores: Raúl y Adalberto Mondesí, Cody y Clay Bellinger (actual con los Dodgers), Eric Young y Young Jr. y Cecil y Prince Fielder. ¿Otras posibilidades? Si se mantiene todo el año en roster de Texas, Colon podría verse con situaciones similares y puede enfrentar a dos muchachos que podrían ser subidos en un futuro cercano, Bo Bichette Jr.( hijo de Dante Bichette) y Vladimir Guerrero Jr. Ambos juegan en doble A de los Azulejos de Toronto.

EN LAS MENORES: .- Dato interesante es el relativo a Colón en las ligas menores, donde estuvo a partir de 1994. En sus primeras incursiones tuvo buenas actuaciones:

En 1994, su primera campaña, tuvo marca de 7-4 y 3.14 con el equipo Burlington, clase A. .

._En 1995 estuvo sobresaliente con 13-3 y 1.96 proyectando su calidad en clase A Kinston..

.-En 1997 debutó con Cleveland, tuvo 4-7 y lo volvieron a las menores.En Buffalo, AAA, tuvo 7-1 y 2.22

.-A su regreso a los Indios en 1998 tuvo 14-9 y en 1999 afincó su posición con 18-5. Ya era un estelar.

En resumen, en las menores tuvo 37-15 con 2.54 de efectividad, una marca excelente.En 428 innings permitió 326 his, 28 jonrones, 428 ponches.

.- En el 2002 tuvo una circunstancia muy especial. A mitad de temporada tenia 10-4 y 3.31 para Cleveland, pero fue cambiado a los expos de Montreal y allí repitió los mismos números (10-4) y 2.55 ..En total terminó con 20-8 y 2.97 en una gran campaña.

Felipe Alou fue su segundo manager de liga mayor, y naturalmente eso le sirvió mucho. No volvería con Montreal, que en enero siguiente lo cambiaron a los Medias Blancas de Chicago. allí tuvo record de 15-13.

Colón continuará su labor con los Vigilantes de Texas y su próxima meta es empatar y romper la cifra de más victorias para un latino en poder del nicaraguense Dennis Martínez.

DE INTERÉS: Llegó Kelvin Herrera a los Nacionales de Washington, y de inmediato bajaron al también dominicano Wander Suero.. En los Nacionales se sentirá bien porque es buen equipo y debe de ir a postemporada... Los Orioles no quieren más a Pedro Alvarez y lo colocaron para asignación.El tiene 31 años de edad solamente, ha disparado 8 jonrones, pero su promedio no termina de arreglarse y está en .180.. Los Orioles no van para parte y prefieren ir en otra dirección...Wilson Ramos, catcher de Tampa, desplazó a Gary Sánchez en los votos para el juego de estrellas... José Ramírez y Manny Machado siguen a la cabeza para la segunda y el short, para el partido que será celebrado el 17 de julio en Washington... También los artistas son beneficiados con el muñeco cabezón de grandes ligas. Eso sucederá el Pitbul, famoso cantante, quien será homenajeado de ese modo por los Marlins de Miami el 29 de julio.... Por cierto, ese día 29 será la exaltación de Vladimir Guerero en Cooperstown, pero veo poca promoción de los tours comerciales que siempre se crean...El sábado pasado Vladimir sería instalado en el Salón de la Fama del Beisbol Latino, pero no hicieron acto de presencia y Vladi mandó un hermano... Vladi es manejado por su agente local Virgilio Rojo, y llamó mi atención esta desatención...¿Qué pasó ahí?.... Sobre el mundial de futbol, me escribieron varios fanáticos saludando la mención para Jorge Rolando Bauger, un narrador de grandes kilates, naturalmente el número uno del país. Incluso pidieron que Antena 7 lo contrate de inmediato, pero no creo esa sea posible.. Simplemente quise darle un cariñito a esa gran figura del futbol dominicano... En la jornada de esta fecha, a las 8 juegan Portugal-Marruecos con Ronaldo, el hombre de los 3 goles, y a las 2 España vs. Irán... Los rusos casi se colaron ya a los 8vos. con sus victorias de los dos primeros partidos.Tienen 8 goles a favor y uno en contra...