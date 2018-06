Suárez irá tras redención ante equipo Arabia Saudí

EFE

Nizhny Novgorod

Después de sufrir para ganar a Egipto (0-1) con un gol agónico de José María Giménez, Uruguay intentará dar paso y medio a los octavos de final con una victoria ante Arabia Saudí en la que Luis Suárez, después de las críticas que recibió en su estreno, quiere redimirse. El delantero del Barcelona falló hasta cuatro ocasiones claras, entre ellas dos mano a mano ante el portero Mohamed Elshenawy, y después el foco apuntó hacia su figura para resaltar que fue a la cruz de la victoria de Uruguay.

Suárez reconoció que no estuvo a la altura, pero no pudo evitar una catarata de críticas a la que se unió algún nombre ilustre como el del ex futbolista inglés Gary Lineker, que se mofó del jugador charrúa: “Salah (no participó en el partido por lesión) jugó mejor que Luis Suárez”, escribió en su cuenta personal de Twitter.