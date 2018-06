¿Y Jorge Bauger?

Héctor J. Cruz

Caramba, tan bueno que está el mundial de fútbol 2018 (a pesar de tantas decepciones en los resultados), y no podemos disfrutar de Jorge Rolando Bauger. ¿Disfrutar a Bauger? Desde luego. Este señor, nacido en Argentina y absolutamente aplatanado dominicano hace 40 años, fue por varias décadas el personaje número uno del futbol dominicano. Tanto, que usted puede salir a la calle a preguntar quién es el mejor futbolista dominicano de ahora o de antes y pocos deportistas podrán decirle. Todos conocen a los inernacionales, pero no los de aquí.

En el caso de Bauger es fácil recordarlo y tenerlo presente. Es la figura más popular del futbol dominicano desde 1980, y eso es mucho decir siendo él un narrador, a la vez que se ha desempeñado como promotor y entrenador de niños y adultos.

Pero se le distingue sobre todo, por su narración viva y llena de colorido, como poca gente sabe hacerlo en el mundo hispano, América Latina y España. Siempre ha sido mi favorito, y en este mundial debió haber estado presente, porque él es un ícono y es el mejor narrador de futbol de estos lares.

No es prudente nunca meterse en lo ajeno, y ni siquiera he preguntado en Antena Latina por qué no está narrando (sí está su hijo, que lo hace bien con un estilo en bajo perfil y tradicional). Lo de Jorge Rolando es agresivo, imprudente, alegre y divertido, y te levanta del asiento sin que te des cuenta.El baja y sube, y convierte su descripción en una gran catarata de alegría y belleza.

Yo lo extraño a mil, y es una pena que no esté deleitándonos con su narración en el juego estrella de cada día. La gente de Antena- con mi amigo José León David a la cabeza- le hace un flaco servicio a la gran población que sigue este mundial. Lo comento solo para que conste.

Tareas de Lidom

El pasado viernes por la noche asisti al centro comercial Sambil a ver la tienda de souvenirs de Lidom, que se inauguraba en la ocasión. Es una buena iniciativa, es pequeña, pero bien variada y allí se podrán adquirir muchos articulos. Solo les recomiendo que para tener éxito deben cuidar los precios, no especular, porque el comercio dominicano privado es muy especulativo. Abusan de los compradores. Deben de trabajar bien duro en la parte de venta on line, si es que aún no lo tienen, porque es mucha la gente dominicana que sigue comprando en línea.

A propósito, les comento varios puntos que constituyen tareas inmediatas de Lidom y su presidencia para antes del próximo torneo.

.- Mejoramiento de las páginas web de los equipos, pues la mayoría siguen muy flojas. La propia página de la liga necesita un producto nuevo, pues al parecer no ha aparecido todavía un buen Gerente que enfrente esa situación. Hace falta alguien con criterio, y que le paguen bien.

.- Definir qué pueden hacer con el parqueo del Quisqueya. Esa situación permanece igualita, parece que continuarán muchas áreas cerradas, no habrá apertura , es decir amplios espacios abiertos, y eso incluye todos los sectores. Creo que Vitelio Mejía debería echarle un vistazo a eso, acompañado de expertos.

.- Lidom también debe fortalecer sus planes promocionales para los juegos flojos, en todos los estadios. No solo en Santo Domingo, donde está el principal foto de atención de los medios. También en el interior deben mejorar esa parte como una forma de crear los fanáticos del presente, no del futuro. Recuerden que no es fácil llevar buenas asistencias, y hasta las grandes ligas están en crisis ahora mismo.

.-.Lidom debe también poner atención a la calidad de la comida que se expende en los estadios. Chequear eso significa la eliminación de todo aquello que se malo, y procurar la introducción de nuevos productos.

DE INTERÉS: Juan Soto pegó jonron de dos vueltas en el 6to. inning de ayer, en una victoria de 5 por 3 de Washington sobre los Yanquis. Fue un partido completado que había sido suspendido el 15 de mayo, y se sucedieron varios hechos alrededor.. Sucede que el 15 de mayo Soto estaba jugando en doble A, lo llamaron el día 20, y ese día disparó su primer jonron ..Así se quedará , y este de ahora será objeto de un asterisco pues el box score quedará con la fecha original.. Hace dos fines de semanas, Soto fue a Yankee Stadium y le ganó un partido a los Yanquis con dos jonrones... Anoche, Adalberto Mondesí le pegó doble a Bartolo Colón, y rapidamente se inscribió en la historia.. Raúl Mondesí, su padre, también se enfrentó a él y el resultado fue de 11-2...Dice el reporte que es la cuarta pareja de padre-hijo que batea contra Colón en su historia de 21 años..Increíble....Marcell Ozuna, de San Luis, calienta bien las pilas y fue el jugador de la semana en la N acional. Tuvo promedio de .455 con 4 jonrones, 8 empujadas... Jeff Luhnow es el gerente general de los Astros de Houston desde el 2011..Ese señor ha hecho esa franquicia, incluyendo su primera serie mundial el año pasado..Ayer, los dueños le dieron una extensión de contrato hasta el 2023, premio más que merecido...El pequeño Ozzie Albies, segunda base de Atlanta, se cuela en la segunda base para el juego de estrellas y ya suma 16 jonrones con 41 empujadas..Tambien el inicialista Freddie Freeman...Kelvin Herrera, cerrador de Kansas City, fue enviado ayer a los Nacionales de Washington por tres novatos.El equipo no pierde tiempo y quiere fortalecer esa parte final de su pitcheo, que ha estado algo floja...Este año, Kelvin tiene 14 salvados en 16 intentos, efectividad de 1.05, en 25.2 innings 19 hits y 22 ponches..El gana US$7.9 millones, así que la mitad del dinero será absorbido por Washington...El cerrador de los Nacionales es zurdo,Sean Doolittle, y está muy bien este año. 18 salvados, 1.47 de efectividad, 43 ponches en 30.2..¿Qué harán con Herrera?Tal vez para el 8vo., inning...