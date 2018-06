¡Feudos en deporte RD!

Yoel Adames F.

Santo Domingo

(1 de 2)

Si usted tiene veinte años militando en las lides del deporte local de seguro que estaría viendo la cara de la mayoría de los presidentes federados que conoció a su llegada. Y y lo mejor o lo peor es que posiblemente en las próximas dos décadas muchos de ellos permanecerán en sus puestos.

“La sociedad dominicana ha estado repleta de caudillos desde su formal nacimiento en febrero de 1844, y seguimos con esa conducta, de gente que cree que nacieron solo para mandar a los demás y que no pueden servirle de ninguna otra forma a la sociedad, a su ciudad, a su pueblo, su barrio o al batey donde nacieron; sino es siendo el jefe, el que manda por siempre, su existencia no tiene sentido”, opina el experto en conducta humana Mario Aquino Agramonte. En ese aspecto, el continuismo en la cúpula del deporte olímpico tiene su referencia: la federación dominicana de boxeo, la cual fue manejada durante casi 40 años por Bienvenido Solano, desde 1978 hasta 2014 en rol de presidente.

Concomitante con la ‘carrera’ del alto hombre del boxeo detrás iban otros que hoy, luego de su retiro, se disputan la supremacía del continuismo frente a las federaciones nacionales, las cuales son regidas por el Comité Olímpico Dominicano (COD), entidad que también anda a pasos de bastón en su etapa nonagenaria pues cerca de un siglo de existencia solo ha tenido cinco presidentes. Luis Mejía Oviedo, el actual, lleva 15 años en la máxima posición y se prepara para optar por un nuevo período de 4 años mas.

2 siglos mandando

De manera conjunta once presidentes de federaciones (aproximadamente un 29% de la totalidad) ha gobernado durante 229 años; la Federación de Tiro de Precisión y su presidente Manuel Figuereo Félix comandan la dinastía más larga, desde 1987 a la actualidad, con 31 años; le sigue el béisbol, al mando de Héctor -Tito- Pereyra durante 28 años; Arte y Cultura y Pedro Julio Quezada con 27; Lucha Olímpica y su presidente Antonio Acosta (Colin) marchan juntos durante 26 años; mientras que Medicina Deportiva mantiene en la cima a Milton Pinedo por dos décadas y media. El Voleibol y sus reinas tienen a Alexis García por 24 años a la batuta de la malla y el balón.

El cibaeño Juan Vila Reinoso camina sólido frente al tenis de mesa con 18 años en la presidencia; al igual que en Ecuestre, José Manuel Ramos cabarga solo desde el 2000; Rafael Fernández, en bajo perfil, lleva 15 años en racquetbol; mientras que Osiris Guzmán y Edwin Rodríguez, cabezas del fútbol y la gimnasia, acumulan 12 años per cápita. Y, en Esgrima, Junior Arias Noboa entró al club de los presidentes con doble cifras, al acumular 10 años en la presidencia. “Antes que todo, constituye un abuso, la mayoría de las personas que tratan de perpetuarse en una posición social, pública, muestran una ausencia de plan de vida y a la vez un gran vacío existencial; obstruyen el paso del talento, de lo nuevo, de lo que viene por una orden generacional, pero se ve expulsado por la fuerza del poder.

“Para ellos no existe el relevo, irrespetan a quienes trabajan a su lado porque no le permiten crecer porque temen a que les sustituyan porque se apoderan de lo social como una herencia, una pertenencia familiar, un legado que le dejó su papá. Hay un gran vacío existencial; una obstinación, una conducta obsesiva que le lleva a sentirse profeta, nada se hace sin su presencia y peor, se aferran al poder como una vacuna a una egolatría que termina abriendo paso a la corrupción, a las negociaciones por debajo de la mesa, el pago de permanecer en el poder cuando ya no hay nada fructífero que brindar”, explica la psicóloga Fiordaliza Alcantara, quien considera la continuidad como una ruina humana y una falta de plan de vida.