¿Síndrome o mal?

Yoel Adames F.

Para muchos, como José Sánchez, “allá en Nueva York”, se trata de una maldición. Otros con voces más ‘sabias’ hablan de síndromeÖ y yo, con mucha humildad lo considero un mal; aunque mamá quería, es un atrevimiento mío porque no soy médico. Cualquiera de los tres términos que usted utilice encaja a la perfección y como lo hacen con los grandes descubrimientos los tres soportan uno de los nombres de su máximo exponente; de ahí la magnitud del caso, por lo cual dejaré el apellido para el último párrafo del tema, ya que no es necesario contaminarlo más desde el comienzo.

El resultado de fin de semana del ex doble campeón del mundo Javier -El Abejón- Fortuna ante el azteca Adrian Granados lleva a muchas reflexiones, la primera es si realmente el dominicano vio pasar sus mejores momentos sobre el entablado, y ahora, estremecido por el “Mal deÖ”, recoge desesperadamente las últimas monedas ante un retiro forzoso con menos de 30 años de edad. ¡Que barbaridad!. Una segunda reflexión ronda en otras latitudes, sería que al verse afectado Fortuna por este “Mal deÖ” su equipo se tiró la toalla para llevarlo al ring en óptimas condiciones y lo estaría abandonando a su suerte en medio del océano a partir de lo adelante.

Todo esto parece así porque en el ámbito técnico no hay que ser un experto para observar los malabares que ha dado la carrera del más exitoso peleador joven del país, en el campo pagado. Recuerden que Javier previo a ganar un cetro del orbe, primero se amaró el cinturón mundial para jóvenes del CMB; un diseño de José Sulaimán para prospectos por debajo de los 25 años; él obtuvo esa correa en contra de todos los pronósticos fulminando a Derrick Wilson.

EL GRAN MAL: Desde entonces ha ocurrido muchas cosas: Javier perdió su primer campeonato del mundo, en peso pluma, el día que propinó uno de sus nocauts más aparatosos frente al azteca Miguel Zamudio; electrocutó a su rival a 1:08 de sonar la campana, pero había perdido su corona en el pesaje por 12 onzas que no pudo rebajar, ¡menos de una libra!Ö Luego fue rey en ligero Jr. y ya para su segunda defensa confrontaba problema con la balanza, se debilitó mucho trabajando el peso y el largo viaje a China selló su derrota por desgaste, ganó 10 rondas y el boricua Jason Sosa lo noqueó en el 11; su gran ‘metabolismo’ no le permitió volver a la revancha. Tras varias peleas pesado al ‘ojo’ llegó el chance de la tercera corona, un buen campeón de las 135 libras (FIB), el gringo Robert Easter Jr. y fue dominado por Fortuna, pero el dominicano había sido vencido previo por su nuevo enemigo: ¡La Balanza! Marcó 136 Ω, libra y medio de más y no pudo optar por la faja, el campeón sí podía retener porque hizo lo correcto: 134 Ω , una libra por debajo del límite. La pelea fue cerrada y dos jueces favorecieron a Easter Jr. por una razón “casi” lógica, ¿vamos a premiar a un hombre que no hizo el peso y que si gana el cetro quedará vacante?.

ANTE GRANADOS: El último cetro que perdió el Abejón fue el de las 126 libras, en Beijing; su pelea contra Easter Jr. fue el 20 de enero en Brooklyn, cuando invadió su tercera división, la ligero de 135 libras; y el sábado reapareció en Texas en welter Jr., 140 libras. Como puede notarse las últimas tres peleas importantes de Javier han sido en pesos diferentes, con diferencia de 5 libras.

El romanense, a pesar del síndrome, del mal, de la maldición, arremetió contra Granados y le conectó su zurda con ganas, boxeó, pegó, pero el mexicano, un peso welter recortado a superligero, le cogió todo, hasta la cédula, y en el cuarto las acciones cambiaban de cara; era muy evidente la diferencia física y como el luchador Brawn Stroman de la WWE, el chichimeca Granados optó llevarse por delante al dominicano como si fuera un camión cargado de arena o mejor, como una patana fletada de metales. Lo tiró fuera del ring y como el pleito aun no iba por la mitad, no se podía ir a las tarjetas y se decretó nulo, como establecen los reglamentos.

¿Y entonces? Nada, Javier pasó un gran susto, porque la ‘tackleada’ de Granados le dislocó el cuello momentáneamente, pero salió bien en pocas horas del hospitalÖ OK, pero ahora está rabioso con el “Mal de Joan”, ¿En qué división regresará?: ¿welter, mediano Jr., medio, supermediano o se irá directamente al peso completo y así no tendría problema con la balanza?

EL GATITO ESPAóA: Dentro del ring detecto el “Boxeo Rosa” y me mueve a su antojo el “Boxeo Genético”, como los he bautizado a los dos. En el fin de semana un gran proyecto venezolano, llamado Ernesto España y quien se mantenía invicto (25-0-1, 21KOs) como welter Jr., fue derrotado en Canadá el fin de semana. Perdió a los puntos de manos de Yves Ulysse Jr., pero sigue siendo un buen proyecto el hijo del “Gato” España, muy famoso en la década de los ochentas, campeón ligero, en una de sus peleas (ante Johnny Lira) es que actúa el dominicano Roque Nova y se convierte en el único referí dominicano (hasta el momento) que interviene en un pleito mundialista. ¡Oh!, no deben olvidar que también Crisanto España, el hombre que reinó en los welters destrozando a Meldrick Taylor, aunque reside en Reino Unido, es hermano del Gato y tío del Gatito, si este último alguna vez logra una faja universal, la trilogía se uniría a la de los hermanos Leon y Michael Spinks y Cory, hijo del primero, como las únicas trilogías de hermanos y un hijo de uno de ellos que se hayan sido monarcas universales.