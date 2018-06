México sería multado por la FIFA tras gritos homofóbicos en las graderías

Enrique Martínez MedioTiempo

Moscú, Risia

El comportamiento de los aficionados mexicanos durante el partido entre la Selección Mexicana y Alemania en el Estadio Luzhniki no fue del todo impecable, pues una vez más el grito de “¡Eh, puto!” apareció en las tribunas y la FIFAreaccionó de inmediato.

Las medidas para reprimir este acto no quedarán en dinero, pues se advirtió en redes sociales a la afición que en caso de reiterar en el juego contra Corea y Suecia, las autoridades rusas están certificados para retirarlos del estadio y detenerlos.

“Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes. Te pedimos que No grites “PUTO” durante los encuentros. Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel”, se informó a través de un comunicado.

Este grito le ha causado demasiados problemas a México durante el camino a Rusia 2018, pues en la eliminatoria fueron más de ocho las multas que recibió y aunque en dos de ellas fueron exonerados por el TAS, la FIFA sigue aplicando castigos económicos.

Las autoridades de este país pondrán mucha atención en el comportamiento de los aficionados mexicanos en el graderío del Estadio de Rostov el próximo sábado cuando el Tri se mida frente a Corea en el segundo partido del Grupo F.