“El Ñame” Medina, la historia de un preso de La Victoria que triunfa en el boxeo nacional

Javier Flores

Santo Domingo

“Mis hermanos me decían Tyson de niño”, así comenzaba Yomar Medina “El Ñame” a contar la historia que lo llevó de estar recluido en la cárcel de La Victoria a protagonizar una de las carteleras principales de boxeo el próximo 23 de junio en el bajo techo de El Millón, bajo la organización de las empresas Shuan Boxing Promotion & The King of Boxing.

Medina cayó en prisión cuando tenía 15 años de edad luego de encabezar una pandilla que protagonizaba sangrientos enfrentamientos por el control de áreas en su barrio natal La Ciénaga, hasta que fue detenido por la Policía, y condenado a ocho años de reclusión en la cárcel La Victoria.

Antes de ser recluido, Medina llegó a practicar boxeo entre 2005 y 2008 en el club Capitán Peña bajo las orientaciones del entrenador Samuel Santana y que luego de llegar a la cárcel en 2012, fue lo primero que se puso hacer.

Condenado inicialmente a ocho años ,“El Ñame” ganó cinco peleas en las 135 libras, cuatro de ellas por nocaut, en veladas montadas en el gimnasio Wilfredo Rivera instalado en el penal y recibió un permiso especial para ser parte de una cartelera montada en el hotel Jaragua en febrero pasado.

Yomar Medina, su nombre de pila, cuenta que nada de eso habría sido posible sin la ayuda del Comisionado de Boxeo, Franklin Núñez, quien fue que le suministró los materiales y le dio el apoyo que necesitaba para que se carrera como boxeador empezara con laureles.

Ya en libertad, Yomar inició su carrera como boxeador profesional logrando rápidamente convertirse en una sensación.

De las manos de la empresa King Promotions, que preside el joven Salomón Yamir, Yomar ha hilvanado una cadena de 17 victorias, convirtiéndose en una esperanza de un campeonato mundial para el país.

Con la ayuda del abogado Jesús Ceballos logró que le dieran la libertad condicional y su condena fue a cuatro años, condicionada al cumplimiento de una serie de actividades de orientación.

“Toda la agresividad que me caracterizaba en el pasado ahora está enfocada en el cuadrilátero y en mi oponente”, ha declarado “El Ñame”, quien se enfrentará el 23 de junio al veterano excampeón nacional Mario Beltré, en la pelea más importante de su joven carrera.