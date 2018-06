Manager de Boston sorprendido porque Hanley Ramírez aún no ha firmado

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Han transcurrido más de dos semanas desde que Hanley Ramírez se convirtió en agente libre y sigue sin firmar a pesar de que cualquier equipo puede contratarlo por el salario mínimo de Grandes Ligas.

El exmanager de Ramírez, Alex Cora, está sorprendido de que ningún equipo haya decidido arriesgarse a firmar al tres veces miembro del Juego de Estrellas, que fue liberado por los Medias Rojas a finales del pasado mes mayo.

“Quiero decir, tengo mi trabajo aquí, soy el manager de los Medias Rojas, así que no puedo relacionarme con los otros gerentes generales o managers”, dijo Cora de acuerdo a una publicación de Jason Mastrodonato en el Boston Herald.

“Es la naturaleza del juego. Hay muchos tipos que, el año pasado jugaron y no están jugando este año o están en Triple A. Entonces, no sé. No sé qué pensar”, agregó.



"Como he dicho, él está saludable y está dispuesto a trabajar con una buena actitud. Pensé que iba a suceder antes, pero ahora, es un poco sorprendente. Pero así son las cosas".



El interés en Ramirez también ha sido bastante timido al menos lo que sea salido a la luz pública. El pasado 3 de junio, Nick Cafardo, del Boston Globe, afirmaba que varios equipos estaban interesados en sus servicios. Se rumoreaba que los Orioles estaban entre ellos, según fuentes de Ken Rosenthal de The Athletic, pero eso fue todo.



Ramirez, de 34 años, tenía un promedio de bateo de.254 con 29 impulsadas antes de ser dejado libre, pero tuvo problemas en mayo, bateando .163, sin hits en sus últimos 20 en el plato.