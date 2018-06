“Eduardo Najri y Uribe me han bloqueado” dice Jack Michael

William Aish

Santo Domingo

El exjugador de la selección nacional de baloncesto, Jack Michael Martínez afirmó que ha sido bloqueado desde hace tres años en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y la selección del país por Eduardo Najri, presidente de los Leones de Santo Domingo y gerente del equipo criollo, así como también por el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe.

“Me retiraré con la frente en alto, por lo que ya cumplí como jugador de baloncesto y con la selección nacional, por lo que me siento muy orgulloso por lo que hice para el país” dijo ayer entrevistado en el programa dominical La Semana Deportiva, de CDN SportsMax y su conductor Héctor J. Cruz.

“Han sido muchas cosas. Nuestros conflictos con Fedombal y con la selección, todo el mundo sabe que he sido bloqueado por parte de ellos, Eduardo Najri y Rafael Uribe”, dijo Jack Michael.

“No se puede forzar. Creo que he sido agradecido con mi carrera de baloncesto”, agregó. “El problema de mi país es que cuando uno es sincero tiene problemas. He sido transparente y por eso ellos me han bloqueado”.

En su criterio, que ha sido el mejor jugador de baloncesto que tiene el país por encima de cualquier otro baloncelista dominicano. Asimismo, dijo que se siente un ídolo, porque recibe cientos de saludos en supermercados y otros negocios.

Entre sus palmareses, se encuentra: medalla de bronce en Centroamericano Fiba Americas, 2011,Argentina. medalla de plata en Panamericanos 2003, Santo Doming, Oro en Centrobasket 2004 en Santo Domingo, plata en Centrobasket 2010, Santo Domingo, Oro en Centrobasket 2012, Santo Domingo y en Juegos Centroamericanos y del Caribe: bronce en Mayagüez 2010, oro en Veracruz 2014. Bronce en Colombia 2006, entre otros.

¿Presidente de San Lázaro?

Para Jack Michael Martínez el ser presidente del San Lázaro es como un sueño, ya que quiere devolverle al club parte de su legado.

“Renovación Lazareña es lo que todos queremos y la barriada esta clara”, comentó Jack al lado de Wilson Rodríguez, quien es parte de la plancha. “Nosotros apostamos a la disciplina, creo que mi experiencia como jugador de baloncesto de larga data puede aportar mucho a mi club”.

Antes de final del año se efectuará las elecciones lazareña, por lo que el jugador de Bameso, quien cumplirá 37 años en octubre, quiere apostar al nuevo rumbo de su barriada.

“Hasta el momento lo que pienso es estar con San Lázaro, con el club que me hizo crecer. Entiendo que mi club se ha rezagado en varias disciplinas, como por ejemplo beisbol, atletismo, entre otros”, aseguró Jack Michael.

“La figura de él pesa mucho (Jack Michael), es por eso que no podemos dejar caer una institución de 55 años”, acotó Wilson Rodríguez, quien busca la parte administrativa del club.

“Tengo mi nombre y eso pesaÖcreo que no tengo que usar a San Lázaro de trampolín, lo haré por deseo. San Lázaro es marca país y eso debemos aprovecharlo”, dijo el aspirante a ser presidente del club de Jobo Bonito. “Quiero que si tengo tiempo estar en las practicas de baloncesto de San Lázaro”.

Cosas de Jack Michael

Dijo que hizo buen dinero mientras jugó en Venezuela, Francia, Puerto Rico, Argentina, entre otros países del área.

Mencionó que tiene un hijo de 17 años que juega Fútbol Americano (NFL) y vive en Los Angeles. Acotó que se sintió mucho mejor cuando jugó en el torneo de Baloncesto Distrital que cuando fue jugador de la LNB, ya que el del Distrito es el verdadero torneo de baloncesto.