Héctor J. Cruz

En las últimas 72 horas las Aguilas Cibaeñas fueron noticias en el ambiente del beisbol dominicano. No por manager, presidente, gerente o peloteros. Se trató de una nota que es algo interno en cualquier otro club y que no trasciende, como el departamento de mercadeo, que se encarga de vender y generar los ingresos por concepto de transmisión de radio, televisión, internet, vallas, cantinas, restaurantes y en algunos casos se incluye la taquilla.

¿Qué pasó en las Aguilas?Que hace mucho tiempo ese club se ha convertido en el mejor vendedor de proventos de la pelota dominicana, el que más dinero produce al decir del señor Juanchy Sánchez, quien ejerce distintos roles en el equipo de Santiago. Porque Juanchy, el hijo mayor de Juan Sánchez Correa (f), se ha convertido en el principal accionista del equipo, y también por mucho tiempo ha sido co-dueño de la CDD (Comercializadora Deportiva Dominicana). Esta compañía compró los derechos de mercadeo de las Aguilas y en los últimos tiempos se dice que aportaba al club unos 100 millones de pesos cada temporada. ¿Qué ha resultado? Que el último contrato con la CDD se ha terminado y eso coincide con la salida de Chilote Llenas de la presidencia, y el ingreso del Dr. Adriano Valdez, pupilo de Juanchy.

¿Qué ha pasado? Que el grupo del empresario Felito García ha hecho una oferta estimada en cerca de 140 millones de pesos por un período de tres años (más de 400 millones de pesos, en total) . La directiva conoció el caso , hubo votación y le dieron visto bueno a dicha oferta. ¿Qué sigue ahora? Que las partes deberán sentarse a aprobar el contrato con todos sus detalles, y lo harán con el Director de Mercadeo y Comunicaciones de las Aguilas, precisamente Juanchy Sánchez, que ocupa un puesto designado, no electivo.

Ese acontecimiento se ha convertido en chisme por dos motivos: 1) porque han puesto a correr la bola de que están sacando a Juanchy (y la familia Sánchez) de los niveles de poder del equipo, lo cual h sido aclarado o desmentido el viernes por la noche por el presidente Valdez. Y 2) porque los chismes dicen que la iniciativa del empresario Felito García tiene su base en una relación estrecha con Chilote Llenas y su compadre José Augusto Vega Imbert, ambos presidenes ad-vitam del equipo, y contrarios a Juanchy.

¿Recuerdan que antes de la asamblea yo les dije que los cibaeños de las Aguilas siempre buscan los caminos para estar en un lío? Ahí está el primero, y habrá que esperar el resultado final.

DE LA ACD Y EL COD

Para el Comité Olímpico, le hago un breve comentario porque no es posible que su Gala del 2018 la realicen en el mes de julio, 7mo. mes del año . Si ellos van a reconocer lo mejor del deporte olímpico del año pasado, ¿cómo es posible que no puedan hacerlo temprano, como manda la lógica y los procedimientos normales? Yo diría que Luisin Mejía debería cancelar a todos sus asesores y buscar nuevos, que no le tengan miedo y le opinen mejor. ¿O es que estamos echando hacia atrás, como dicen por ahí? Yo haría eso en el mes de diciembre o enero , a más tardar.

De la ACD, felicité personalmente a los ganadores de los premios del año, la mayoría de ellos consagrados y muy talentosos. Y quiero aprovechar para reiterar mi criterio de que la ACD no debe continuar premiando a la “Excelencia Acedeísta”, eso parece un sofisma fuera de lugar, una costumbre que más que bien hace daño pues deja fuera de reconocimientos al 80 porciento de la clase.

Lo correcto es premiar por Segmentos, por Renglones, como son todas las premiaciones del mundo. Pero los actuales directivos se han empecinado en esos modelos, pues también lo hicieron así con la premiación al Atleta del Año (hace un tiempo premian 10). Esa práctica deben eliminarla, para ambos casos, pues no son adecuadas ni lógicas.

Y ojo: este comentario lo hago, aclarado que en 2017 fui reconocido entre los mejores 5 en eso mismo que se llama “Excelencia Acedeísta”. Es decir, yo fui beneficiado, pero no me parece bien lo que hacen.

Me dicen que la ceremonia estuvo bonita, y esa misma noche quedó sellada una nueva reelección para Ramón Cuello.¿Es así?

DE INTERES: Los Astros de Houston tienen una seguidilla de 11 victorias, incluyendo un 10-0 en la ruta. ayer vencieron a Kansas City 7 por 4 y mejoran su record a 48-25...Jugó Adalberto Mondesí para Kansas, luego de ser llamado el sábado..Tambien fueron subidos los dominicanos Rossell Herrera y Wily Peralta...El boricua Carlos Correa pegó su jonron 13 en el ocavo para empatar...Boston dividió su serie de 4 con los Marineros de Seattle.Ayer vencieron 9 por 3 con pitcheo del venezolano Eduardo Rodríguez, quien tiene 9-1 y hasta ahora es el mejor de los Medias Rojas..Rafael Devers fue clave con su jonron 11 y 3 empujadas...Luis Severino obtuvo su décimo triunfo el sábado cuando los Yanquis vencieron a Tampa... Gary Sánchez retornó a ese juego con su jonron 13, y Giancarlo Stanton pegó su 16..Ayer, Tampa salvó la serie con un triuno de 3 por 1...