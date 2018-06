Messi confiesa "amargura" de Argentina por empate 1-1 ante Islandia

Pedro Reparaz / Yassine Khiri

AFP

Rusia

El astro argentino Lionel Messi, que erró un penal en la segunda parte en el 1-1 de su selección ante Islandia, confesó la "amargura" del equipo tras el resultado y señaló que la Albiceleste debe pensar ya en el próximo partido ante Croacia por el Grupo D en Rusia-2018.

"(Queda) la amargura de no poder sumar los tres puntos porque creo que lo merecíamos y empezar ganando siempre es importante", explicó el delantero argentino, que se mostró participativo en la primera mitad, pudo anotar con varios lanzamientos desde la frontal del área pero se marchó vacío luego de fallar un penal a los 63 minutos de juego.

Islandia debutaba en un Mundial y ejecutó a la perfección su plan: se replegó, aguardó su momento rezagado y creó peligro a pelota parada y al contragolpe.

Argentina no supo superar la barrera defensiva de los europeos y se estrelló una y otra vez en la muralla islandesa, que llegaba a situar en ocasiones hasta 10 jugadores alrededor de su área.

Esta circunstancia fue decisiva en la actuación de "La Pulga", que apenas encontró huecos para poder desplegar su juego y no logró conectar con sus compañeros en acciones de peligro, aunque lo intentó durante los 90 minutos.

"Es complicado, ellos no querían jugar tampoco, no había espacio para entrarles, intentamos jugar más rápido pero no encontramos los espacios y se encerraban bien", añadió Messi, que disputa en Rusia-2018 su cuarto Mundial.

"Hicimos el gol rápido, ellos se abrieron un poquito más, tuvieron la suerte de empatarlo y creo que ahí fue donde pudimos tener algunas chances más. En la segunda parte se encerraron", agregó.

- "Con la misma ilusión" -

A pesar del resultado, Messi aseguró que el equipo sigue con la misma ilusión que antes del partido a pesar de haber esperado un resultado mejor en su estreno en la competición.

"Seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas. Más allá de que podemos seguir mejorando, merecimos ganar este partido. No esperábamos empezar con un punto el primer partido pero es el primer partido y nadie regala nada. Es un Mundial muy parejo, se está viendo que todos los partidos están siendo muy igualados. Hay que seguir", dijo.

Argentina se medirá ahora el próximo día 21 ante Croacia y cerrará su participación en el Grupo D, el 26 frente a Nigeria.

"Intentaremos pasar esto rápido y tenemos otro día para descansar y empezar a preparar el partido" contra los croatas, sentenció el as del Barcelona.