Premio a la condición humana

Tony Piña

Tradicionalmente los reconocimientos que reciben más atención de prensa y público a las mejores actuaciones de cada temporada de Grandes Ligas son los que otorga la Asociación de Escritores de Béisbol de América; identificados como el de Jugador Más Valioso al que haya dado la mayor contribución a su equipo, el Cy Young al lanzador con los mejores resultados y el de Novato del Año al debutante más destacado, sea jugador de todos los días o lanzador.

No obstante existen una considerable cantidad de diferentes premios reconociendo resultados que necesariamente no se miden con las estadísticas. Me llamó la atención uno que se identifica como “Heart and Hustle Award”, en español debe traducirse como “Premio Corazón y Empuje”, que busca honrar, anualmente, al jugador que demuestre mayor pasión encarnando el espíritu y la tradición del juego de béisbol, tanto dentro como fuera del terreno.

Fue instituido en 2005 por la Asociación de ex-alumnos de jugadores de béisbol de Grandes Ligas (Major League Baseball Players Alumni Association), organización fundada en 1982 por el antiguo jugador de los Senadores de Washington Chuck Hinton. La finalidad de esa congregación es promover el juego, recaudar dinero para obras de caridad, inspirar y educar a los jóvenes con una imagen positiva del deporte y proteger la dignidad de la actividad a partir del ejemplo de los antiguos jugadores. Es la única colectividad que está constituida por antiguos jugadores y uno de sus puntos principales es mantener el contacto de esos veteranos peloteros con los actuales. Su sede se ubica en Colorado Springs, Colorado, y posee una membrecía de más de 7,500 personas donde se incluyen, además de viejos jugadores; managers, árbitros, coachs y ejecutivos. Su prestigio es reconocido tanto por la Asociación de Jugadores, como por las Grandes Ligas y los medios especializados.

ELECCI”N

La elección es realizada a través del voto de los miembros de la organización, agregando el de los jugadores activos, y el ganador es seleccionado entre los nominados por sus compañeros, uno por cada equipo. Entre 2005 y 2016 se eligió un jugador entre los designados sin dar a conocer quiénes eran los demás nominados, pero en 2017 fueron estos divulgados, entendiendo que constituye un gran honor que tus camaradas te consideren para un premio de esa envergadura.

Obviamente, el valor de este galardón se enfoca más en resaltar la calidad de la esencia humana del personaje que en sus habilidades físicas para desenvolverse positivamente en el terreno, lo cual le da una connotación muy especial.

Entre los señalados años de 2005 a 2016 se hicieron doce reconocimientos y el único dominicano que lo ganó fue Albert Pujols en 2009. Craig Biggio de los Astros lo obtuvo dos veces, en 2006 y 2007. El cuadro fue inaugurado por Dave Eckstein en el 2005 cuando estaba con los Cardenales y en el 2008 Grady Sizemore fue el primero de la Liga Americana en obtenerlo, jugaba para los Indios. Completan: Roy Halladay (2010), Torii Hunter (2011), Mike Trout (2012), Dustin Pedroia (2013), Josh Harrison (2014), Anthony Rizzo (2015) y Todd Frazier (2016).

Del grupo dado a conocer en 2017, uno de cada equipo, se destacan José Ramírez por los Indios de Cleveland y Nelson Cruz de los Marineros de Seattle, reconocidos por sus compañeros como los máximos exponentes de los valores señalados. Eso les otorga un subjetivo valor agregado, muy importante, a sus ya reconocidas destrezas físicas.

El seleccionado definitivo fue Brett Gardner, popular jardinero de los Yanquis cuyas simpatías las generan más que nada la entrega que constantemente demuestra en su manera de competir.

Los nominados se dan a conocer al final de la temporada, se procede a realizar la votación y el premio es entregado en un banquete de gala que se efectúa en la ciudad de Nueva York en el mes de noviembre.