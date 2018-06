Soto se convierte en figura a seguir

Matthew Leach

El dominicano Juan José Soto no era ni siquiera la figura principal en su propio campamento primaveral. Ese era un compatriota suyo, Víctor Robles. Era Robles, con su velocidad de gacela, quién llevaba el título de mejor prospecto de los Nacionales y era candidato a subir a la cima del béisbol. Robles, dos años mayor y quien venía de un 2017 que comenzó en Doble-A y cerró en las Grandes Ligas, era la carta bajo la manga de Washington.

Pero ya estamos en junio y es Soto quien se ha convertido en la figura a seguir. Después de conectar un par de jonrones el miércoles ante los Yankees, Soto se ha reafirmado como uno de los jugadores más importantes de los Nacionales, sin importar edad ni posición. Y lo más impresionante de este adolescente -nació una semana después del final de la Serie Mundial de 1998- es que es un pelotero completo.

No sólo está dando jonrones. Está haciendo cosas que peloteros de 25 años todavía no dominan. Ni hablar de niños de 19 años que empezaron el año en Clase- A. El chico todavía no ha dado un bambinazo hacia su banda en las Grandes Ligas: cuatro son hacia el otro lado y uno, el último, por todo el jardín central.