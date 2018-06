Giménez decide el triunfo de Uruguay, vence a Egipto 1-0

EFE

Ekaterimburgo

José María Giménez, en el minuto 89, en un remate de cabeza agónico a la salida de una falta botada desde el costado derecho por Carlos Sánchez, acabó con la resistencia de Egipto, que estuvo a un paso de amarrar un empate sin Mohamed Salah y con una buena actuación de su portero, Mohamed El Shenawy. Uruguay ganó 1-0.

Uruguay, que no ganaba su primer partido de una Copa del Mundo desde México 1970, cuando derrotó 2-0 a Israel, rompió una maldición que duraba 48 años. Lo hizo cuando parecía que esa maldición se iba a alargar cuatro años más después de un encuentro en el que sus delanteros se quedaron sin pólvora.

Sobre todo Luis Suárez, que falló cuatro ocasiones claras que no suele errar, mientras que su compañero de batalla, Edinson Cavani, se encontró con el palo y con el portero, que hizo un paradón al jugador del París Saint Germain justo antes del tanto de Giménez. Pero antes del inicio del choque, prácticamente sólo se repetía un nombre: Mohamed Salah. La incógnita sobre si podía jugar no se había resuelto, aún no era segura su recuperación tras lesionarse su hombro derecho en la final de la Liga de Campeones y se alimentaban todas las teorías.