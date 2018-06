Pedro no asistirá a su exaltación en Salón de la Fama de Canadá por "condición médica"

El inmortal de Cooperstown Pedro Martínez se perderá este sábado su exaltación al Salón de la Fama del béisbol canadiense en la ciudad de St. Marys, Ontario, debido a una condición médica que le impide viajar.

“Mis sinceras disculpas por no asistir el Fin de Semana a mi exaltación al Salón de la Fama del béisbol Canadiense. Actualmente estoy lidiando con una condición médica y mi personal médico me ha aconsejado que no viaje”, dijo Martínez mediante un comunicado publicado en la página de internet (baseballhalloffame.ca).



“Si bien espero una recuperación completa y rápida, debemos tomar estas precauciones con respecto a los viajes. Lamentablemente, está fuera de mi control. Estoy frustrado porque mi ausencia decepcionará a mis fanáticos de Canadá”, agregó.

To my Canadian fans, I’m so very sorry I won’t be able to attend and receive the honor of being inducted into the @CDNBaseballHOF

My apologies. I hope to see you all on another occasion down the road! #jetaime https://t.co/Ej6d0i3qEn