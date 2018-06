Carolina Cruz De Martínez

BOMBARDEO: Ser atleta profesional es un gran desafío en si mismo, y aún mas en un tiempo de tanto bombardeo comunicacional como el actual. Manejar mucha información simultánea y estar al tanto de lo que está sucediendo individual, organizacional y mundial es una verdadera carga. Sin embargo para poder ser efectivos hay que estar enterados y ese equilibrio se consigue estando balanceados.

Los atletas de hoy deben estar enterados en muchos sentidos. Ya el deportista no es tildado como un ente ajeno al acontecer mundial y diario. El atleta es visto desde distintos ángulos, padre, esposo, amigo, hijo, ciudadano y todo eso va de la mano de su rendimiento deportivo. El mundo globalizado ha provocado que todos estemos enterados de todo, desde lo más simple y trivial hasta lo más fuerte y complicado.

SELECTIVOS: En ese bombardero de información el atleta debe aprender a ser selectivo. El estar enterado de lo correcto lo ayudará a un manejo más óptimo de todo. Hoy los sistemas deportivos no están perdonando la ignorancia de no saber, de no conocer, de no manejar informaciones básicas que arrojan luz en áreas de suma importancia. Conocimientos como el trato conyugal, los derechos legales, los manejos contables, las sustancias permitidas vs. las prohibidas, son informaciones que el atleta debe estar abierto a escuchar para poder ayudarse y ayudar. Hay códigos sociales, laborales, civiles y personales que aunque parezcan ajenos, odiosos o complicados conviene conocer para evitar tropiezos y desvíos.

El bombardero de información que actualmente recibimos hace que empleemos demasiado tiempo en amarillismos y farandulerismos que vienen a desenfocar y robar. No necesitamos estar enterados de la vida de los demás cuando la nuestra aún necesita mucha organización y estructuración. El enfoque y la concentración siempre serán áreas de ataque y de bombardeo pues amerita gran esfuerzo estar enterados de lo correcto. No podemos ayudar a otros sino nosotros mismos no sabemos de nosotros.

PRIMERO YO: Estar enterados significa primero conocernos a nosotros y de que estamos hechos. Informarnos de otros y no estar al tanto de lo mucho que tenemos, de que adolecemos, de hacia dónde nos dirigimos y donde estamos en el camino es un error. Solamente tendremos autoridad para manejo sobre aquellas áreas que sabemos y conocemos. Aquellas en las que estamos abundantes de ignorancia nos pueden estropear nuestro caminar.

Estar enterados de lo que nos compete asumir evitará que aleguemos ignorancia. El atleta tiene que dedicar mucho más tiempo que la persona normal a trabajarse, a asegurarse que todo esté en su lugar. No conviene ni edifica hacerle tiempo y espacio a informaciones que solo sirven para distraer y entretener, y esas son la mayoría. Aún nosotros mismos podemos convertirnos en distracción, cuando dedicamos tiempo demás a sobresaltar lo que tenemos o a lamentarnos por lo que aún no hemos obtenido. Si estamos enterados de donde estamos, con que contamos y hacia dónde vamos, todo lo demás caerá en su lugar.

“¿Porqué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.” Mateo 7:3-5

En otras palabras, no empleemos nuestras energías en querer hacerle tiempo a alguien o algo más, cuando nosotros mismos aún estamos en construcción.

Hasta la próxima.