En una acción drástica, destituyen al director técnico de España

EFE

Krasnodar (Rusia)

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, resolvió este miércoles “la situación más compleja” con la destitución de Julen Lopetegui y la elección de Fernando Hierro como nuevo técnico para el Mundial de Rusia 2018 en 20 horas de agitación de la selección española en Krasnodar.

Todo a dos días del debut en el torneo contra Portugal, este viernes en Sochi, y concentrado en menos de un día, desde el anuncio repentino del Real Madrid del fichaje del técnico, el martes sobre las 17.45 hora local (16:45 en España), hasta su despido a las 13.00 horas de hoy en Krasnodar y al anuncio de la designación de Hierro, director deportivo, como nuevo seleccionador para el Mundial 2018.

“Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir”, anunció sobre las 13.00 horas Luis Rubiales ante más de un centenar de periodistas.

Una hora y media más tarde de lo previsto inicialmente -primero se retrasó la rueda de prensa en el estadio del FC Krasnodar desde las 11.30 a las 12.30 horas y después hubo media hora más de retardo-, el presidente de la Federación, flanqueado por dos responsables de prensa, hizo pública la rotunda determinación.

“No voy a decir que ésta es la mejor de las soluciones, pero yo he llegado a la presidencia de la RFEF con una forma de actuar. Y no voy a traicionarme a mí mismo. Con responsabilidad y el apoyo total de toda la junta directiva y he hablado con todo el que tenía que hablar antes de tomar esta decisión”, expuso en rueda de prensa.

“Lo que desde luego no podemos hacer en la RFEF es no cumplir con nuestros propios valores. Es una situación difícil, muy dolorosa, nos habría gustado terminar lo más posible con Julen aquí, pero no hemos sido nosotros los que hemos determinado la forma de actuar. Se ha actuado de una manera que nos obliga a actuar. No hemos podido mirar para otro lado”, habló con seriedad el presidente federativo.

Rubiales regresó el martes por la noche de urgencia a la ciudad del suroeste ruso desde Moscú, donde se había trasladado para acudir al congreso de la FIFA que comenzaba en la mañana de este miércoles, “porque este tema es más importante para todos los españoles” que aman “el fútbol”, a raíz del anuncio oficial del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid.

Él, según repasó este miércoles, se enteró cinco minutos antes de que se produjera: “Hubo dos llamadas y sí lo que pedí es que no se hiciera nada, que me cogía un avión y volvía de Moscú (...) Después intenté hablar. No fue posible. Ya se estaba hablando con los jugadores y dando pasos que había pedido que no se dieran”.

La destitución se completó horas después, esta misma mañana en Krasnodar. El Real Madrid no deberá pagar la cláusula de rescisión de Lopetegui, que pone fin a una era de dos años, con 20 partidos, catorce victorias, seis empates, cero derrotas, 61 goles a favor y 13 en contra, incluida la fase de clasificación para el Mundial.

Rubiales se despidió de él “con un apretón de manos”, según explicó en una comparecencia de prensa sin el técnico. “El entrenador también ha querido despedirse de los jugadores. Hay muchos lazos de cariño ahí y es un momento duro”, justificó el presidente de la Federación.