Lanzador dominicano Alex Reyes revela que su hija de un año está luchando contra el cáncer

Además de batallar con su propia recuperación luego de someterse a una cirugía en el hombro derecho que puso fin a su temporada de Grandes Ligas, el lanzador dominicano de los Cardenales de San Luis, Alex Reyes, reveló que su hija Aleyka con un año de nacida está luchando contra el cáncer de Neuroblastoma.

De acuerdo a Joe Trezza de MLB.com, Reyes dijo que Aleyka fue diagnosticada con esa enfermedad cuando tenía 5 meses.. El extraño cáncer, que se forma en ciertas células nerviosas de los bebés, se encontró en su corazón.

"Estoy luchando por mi carrera y me encanta jugar el béisbol, pero la vida es mucho más importante", dijo Reyes al hablar por primera vez en público del tema.

"Esa fue definitivamente una situación demasiado difícil en mi vida. Saber lo fuerte que ella es ahora y lo fuerte que ha sido en ese proceso, es lo que me impulsa”, agregó el lanzador de 23 años.

"Voy a casa, la llevo y es realmente lo que me motiva para volver aquí, trabajar duro y hacer las cosas”, sostuvo.

Aleyka, que cumplirá 2 años en julio, tenía tumores alrededor de su corazón cuando fue diagnosticada por primera vez, pero ha estado mejorando, le dijo Reyes a los periodistas.

"If my daughter can fight for her life, I can fight for my career."



Speaking to the media for the first time since his season-ending surgery, @AlexReyes_67 revealed that his daughter is battling cancer. pic.twitter.com/qPx0L2k4T3