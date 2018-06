España echa a Lopetegui y nombra seleccionador a Hierro en vísperas del Mundial

AFP

El seleccionador español, Julen Lopetegui, fue destituido este miércoles, a apenas dos días de empezar a jugar en el Mundial de Rusia-2018, abriendo una crisis en el seno de la 'Roja' que intentará solucionar su sustituto, Fernando Hierro.

"Comparezco para comunicar que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional", dijo en rueda de prensa, en Krasnodar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que compareció con un semblante muy serio.

Rubiales alabó, no obstante, al seleccionador destituido afirmando que la clasificación para el Mundial y "lo que consiga la selección en adelante en buena medida tendrá mucho que ver con el trabajo que ha desarrollado".

- Hierro, nuevo seleccionador -

Pero, al presidente de la RFEF no le han gustado las formas en que se ha gestado la contratación de Lopetegui por el Real Madrid, "enterándome con una o dos llamadas a cinco minutos del comunicado (del Real Madrid)" de lo que iba a ocurrir.

El equipo blanco sorprendió el martes al anunciar que Lopetegui "será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas", desatando un incendio que intentará apagar su sustituto Fernando Hierro.

El actual director deportivo de la RFEF "asumirá el cargo de seleccionador nacional durante el Campeonato del Mundo de Rusia", comunicaba la Federación, poco después de destituir a Lopetegui.

El exjugador internacional español asume una difícil tarea con un escaso bagaje como técnico, que se resume a una temporada dirigiendo al Oviedo de la segunda división española (2016/2017).

Pese a esta escasa experiencia en los banquillos, Hierro es un hombre cercano a los jugadores y conocedor de la RFEF y el trabajo de Lopetegui, desde que volvió a la Federación a finales de 2017 como director deportivo.

"Vamos a tocar lo menos posible y en eso estamos", había advertido Rubiales, dejando entrever que se buscaría una solución cercana a un problema, que incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó de "extraño" y "situación no ideal".

Pero, "en el fútbol nunca se sabe, a veces la situaciones negativas pueden acabar siendo positivas", añadió Infantino.

El nuevo técnico español, que dirigirá su primer entrenamiento este miércoles a las 19h30 locales (16h30 GMT), se sentará en el banquillo el viernes en el primer partido mundialista de España frente a Portugal en Sochi, dentro del Grupo B de la competición.

- Compromiso máximo de los jugadores -

Hierro viene a tratar de sofocar un incendio por "un golpe duro", según Rubiales, quien afirmó que había hablado con los jugadores de su decisión de destituir a Lopetegui, pero sin dejar claro si contó con el apoyo total de la plantilla.

"Es una situación muy compleja, la más compleja que me podía encontrar, he hablado con ellos y lo que puedo garantizar es que los futbolistas van a hacer todo lo que esté a su alcance, y el nuevo cuerpo técnico, para llevar al equipo lo más lejos posible" en el Mundial.

"Somos la Selección, representamos un escudo, unos colores, una afición, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos", afirmó el capitán de la 'Roja', Sergio Ramos, en un mensaje a los aficionados publicado en su cuenta de Twitter.

"Estamos todos dolidos, les he dado mis estimaciones y entiendo que me han entendido, me han transmitido su compromiso máximo", añadió el presidente de la RFEF respecto a los jugadores.

En un principio, estaba previsto que Lopetegui compareciera en rueda de prensa, pero finalmente, el ya exseleccionador español lo hará en España, una vez que regrese a su país, informó la RFEF.

El nuevo técnico y los jugadores tendrán el difícil papel de mantener el impecable recorrido de Lopetegui al frente de la 'Roja', quien desde que llegó a la selección en el verano de 2016 logró una brillante clasificación para el Mundial con 9 victorias y un empate, y no ha conocido la derrota en 20 encuentros con la 'Roja'.

Y la primera gran prueba inicial será el viernes en Sochi frente a Portugal.