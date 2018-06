Bajo el reloj

Felix Olivo

Hola Fiebruses. Quizás el tema principal en la mesa de discusión de los ejecutivos de varios de los deportes mas populares para el fanático moderno es la duración de los partidos. Entidades como la NHL, la MLB, NBA y FIBA han puesto en marcha propuestas que buscan reducir el tiempo de los partidos, y el golf no escapa a esta realidad.

Las redes sociales han hecho que cambie todo. Ahora el negocio de la televisión se ha visto compelido a buscar la manera de producir contenidos mas breves y amenos, porque el fanático común ha cambiado sus hábitos de entretenimiento, lo cual pone en peligro sus audiencias, principalmente la del béisbol, que como todos sabemos está casi “en sala de emergencia”, no solo por su duración, sino porque en la actualidad a la juventud local no le interesa mucho (de eso hablaré en otra columna, pero lo cierto es que me preocupa mucho el derrotero que ha tomado nuestro pasatiempo nacional). Pero hablemos de golf. El fin de semana vimos por primera vez un torneo en el que se midió el tiempo de tiro de los participantes, el Shot Clock Masters del Tour Europeo. La modalidad era la siguiente: los participantes tenían un máximo de 50 segundos para ejecutar su tiro desde el tee de salida, y para el resto de los tiros tenían 40 segundos. De violar la regla tenían un golpe de penalidad. Cuatro jugadores fueron penalizados, entre ellos dos que violaron el tiempo con solo un segundo. Tal como predijo el Tour, el uso del reloj redujo el tiempo de las rondas unos 35 minutos, aproximadamente un 20% menos del tiempo normal, impactando de manera positiva la difusión del torneo en medios electrónicos. “Vimos este fin de semana como el uso del reloj impactó de manera positiva el deporte”, dijo el CEO del Tour Europeo, Keith Pelley.

Lo cierto es que, aunque sabemos que con la elite (líderes y jugadores bien ranqueados) a los jueces “se les hace la vista gorda” con el reloj, pues deberían ejecutar sus tiros con entre 45 segundos y un minuto, y a veces se toman hasta dos minutos, la medida y sus resultados pone en alerta al resto de los Tours, pues saben que mientras menos tiempo duración tengan las transmisiones, mas posibilidad hay de que el fanático no pierda el interés y mejor salen las mediciones los ratings, cosa con la que ellos no van a negociar, pues en la TV es que está el dinero.

Ojalá esta regla impacte, no solo los eventos que son transmitidos por televisión, sino el resto del universo del golf. La realidad es que un foursome no debería tomar mas de 4.5 horas (como mucho) en terminar una ronda de golf, y en torneos no debería pasar de 5 horas. Eso equivale a que cada jugador se toma alrededor de 1 hora y 20 minutos en ejecutar sus tiros y completar los 18 hoyos. Y con eso creo que está mas que bueno!

Mantengan la bola en el fairway.