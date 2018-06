La industria del golf en crecimiento

Hola Fiebruses. Encontré este artículo en golfdigest. com sobre el aspecto económico del golf, y quise compartirlo con todos ustedes, para que vean que el golf va mas allá del juego per se. Disfrútenlo:

En la víspera del “Día Nacional del Golf” (25 de abril), los líderes de la industria llegaron a Washington D.C armados con nuevos y reveladores datos que expresan que el golf, mas que un “hobbie”, es un importante impulso financiero para Norteamérica. Por cuarta ocasión desde el año 2000, la Fundación Global del Golf obtuvo un Reporte de la Economía del Golf en Estados Unidos, números realizados hasta mediados de 2016. El reporte resume que el deporte manejó la impresionante suma de $84.1 billones de dólares en actividad económica solo en los EEUU, un incremento de un 22.1% sobre los $68.8 billones de 2011, año en que se emitió el reporte por última vez. Pero lo mejor es que cuando se calcula el impacto económico del golf en total, pues los números suben a unos $191.9 billones. Steve Mona, CEO del “World Golf Foundation” dijo que los números han sido de gran ayuda para los más de 200 personas que componen la Fundación. “Nos ayudan a legitimar el golf como un deporte y como una industria. Mucha gente percibe el golf como una industria de pasatiempo y de elegancia solamente, y no como una parte importante de nuestra economía. Pero esa percepción no hace juego con la realidad y es nuestro trabajo hacer entender al público la diferencia”, dijo Mona. Para obtener la astronómica suma de $84.1 billones, el reporte explora importantes métricas sobre el área económica del golf, como sus operaciones, inversiones de capital, ganancias de los eventos profesionales de golf, inversiones en asociaciones, patrocinios de jugadores, eventos caritativos, valor del mercado de ventas de viviendas (real state), y turismo de golf. En cada área (excepto la construcción de nuevos campos de golf) la industria vio crecer sus ganancias en 2016 versus 2011. Mucho mas notable es que la ganancias Overall en operaciones de campos de golf totalizaron $34.4 billones, un incremento de un 2.9% desde 2011, el cual se obtiene sin importar el hecho de que se han cerrado unas 737 instalaciones solo en EEUU, y de que el número de golfistas se mantiene igual (24 millones). Veamos algunas área dignas de destacar:

Empleomanía: El reporte calcula que la industria del golf emplea 1.89 millones de personas en los Estados Unidos, a los cuales se les paga la friolera de $58.7 billones en nóminas y beneficios colaterales.

Real State: Interesante notar que el segmento de ventas de propiedades de golf fue el que mas incrementó sus ganancias desde 2011, con las construcciones de nuevas casas y hogares en propiedades donde el golf es el principal objetivo, subiendo un 18.5% en siete años, y apareciendo con $7.2 billones versus $3.4. El número actual es aun menor que los 8.4 billones que reportó esta misma área en el año 2000, y menor que los $11.6 billones de 2005, pero aún así hubo una gran mejoría, pues todos sabemos las dificultades del área de los bienes raíces.

Turismo: Adicionalmente, el turismo de golf vio crecer su impacto económico con un gran total de $25.7 billones, un 4.6% mas que los $20.5 de 2011, y casi dobló los $13.4 billones del 2000.

Lo interesante es que se espera un incremento en los meses siguientes en gastos dentro y fuera de los campos de golf, debido al interés de las personas en actividades de diversión como la construcción de campos de practica tipo “Top Golf”, Drive Shack, y otras sedes de entretenimiento. Según la Fundación “We Are Golf”, estos números serán utilizados también para mostrar de manera contundente cuánto genera la industria y como podría impactar la economía norteamericana una deducción de inversión en el segmento del golf, si se aprueba una nueva ley de impuestos que penaliza este tipo de inversiones, cosa que se esta negociando vía “lobby” con el senado en Washington.