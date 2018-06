Rusia le da barrida de 3-0 a Dominicana

Walbrzych, Polonia

La representación de Rusia (7-6) derrotó este martes a la Republica Dominicana en tres sets consecutivos 3- 0 (25-21, 25-20, 25-16) en el partido de la Liga de Naciones en la última etapa de la ronda preliminar.

Este miércoles la República Dominicana (2-11)se enfrentará a Japón a las 11:30 de la mañana.

Rusia, asegurado en gran parte por el servicio de su capitana Ekaterina Lyubushkina y su potencia Irina Voronkova a través de las esquinas. . Después del partido, Voronkova expresó su alegría por volver a la senda de la victoria, pero sabe que habrá pruebas más duras este fin de semana y más adelante.

Es posible que el equipo de Pankov Vadim haya perdido los tres partidos de la última jornada, pero eso no fue evidente, ya que esta victoria lo lleva a la posición 7 y a un récord VNL de 7-6.

En una situación poco frecuente para un equipo ganador, ninguna jugadora alcanzó las dos cifras en puntos, con Anna Kotikova Olga Biryukova y lal capitánaLyubushkina anotando 9 puntos. Kotikova se abrió camino notablemente en el equipo titular del 3er set después de marcar un punto impresionante desde el banquillo en los dos primeros partidos.

Con la República Dominicana no registrando ningún as (comparado con los 5 anotados por Rusia), y el 74% de sus saques pudiendo ser pasados a la posición de ajuste preferida, las señales están ahí que la presión de servicio para el equipo perdedor no fue lo suficientemente fuerte.

Rusia también casi duplicó los puntos de ataque de su oponente (43-26).

República Dominicana ha perdido sus últimos 5 partidos (W2-L11) y ha demostrado ser una batalla cuesta arriba para las “Reinas del Caribe”. Mención especial merece Brayelin Elizabeth Martínez, que ha superado la marca de los 200 puntos de la VNL (ahora con 208 puntos), y que ha demostrado ser mucho más que una finalizadora de puntos, manteniendo el balón en juego de forma espectacular en varias ocasiones.