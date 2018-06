Cuqui Córdova

La pasada semana tuvimos problemas de salud que provocaron nuestro internamiento en la clínica “Corazones Unidos” por tres días, donde recibimos una atención de primera clase, lo cual agradecemos de veras y en dicho recinto fuimos cuidados por tres médicos de mucha calidad. El cirujano vegano Ludovino Sánchez, a quien le llaman “el profesor”, estaba presto por si se necesitaba hacer uso de la cuchilla. También estaba con nosotros el experto en vías digestivas Fernando Contreras, médico certificado por el Board Americano de Gastroenterología y el reputado cardiólogo Roberto Hasbún. Ellos tres, estrellas profesionales en la materia, hicieron que al tercer día ya estábamos en nuestro hogar. Aprovechamos aquella experiencia para dar nuestra más efusiva gracias a los que intervinieron a favor de nuestra salud. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.

¿En qué vamos a parar?

La situación en Dominicana continúa igual con los feminicidios, crímenes, atracos, robos y demás. Al leer la prensa nos encontramos con estos titulares: “Hombre violó y mató niña en Baní, estuvo preso por un caso parecido”; “Mata a su padre a puñaladas”; “Violó dos niñas y amaneció con los cadáveres en la casa, “Mató también al perrito de la casa”; “Hombre estrangula a su pareja, tenía 21 días salió en libertad”; “Hombre de 33 años mató con un pico a su padre, de 79; etc., etc. La ola de violencia no termina. En mis 88 años de edad nunca había visto algo parecido. Repito lo que dije antes, que parece que los que cometen esas barbaridades lo que tienen en el cerebro es “pupú”.