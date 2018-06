Volando bajito

Yoel Adames F.

Una de las cosas que no puedo hacer es ocultar mi simpatía por algunos peleadores, como tampoco podría negar mi desinterés por otros, sin importar el ‘impacto’ o la faja que tengan amarrada en su cintura ni como lo ‘venda’ la TV y su promotora; por ejemplo, es muy duro para mi ver los desastrosos triunfos del rey pesado Deontay Wilder, igual que al multimonarca Adrien Broner y Devon Alexander, tampoco gozó de mi agrado el ex doble monarca Juanma López ni el viejo Wilfredo Vázquez; ¡ah, ombe! El Canelo Álvarez ni JC Chávez Jr. son de mi grupo, los dos peores mexicanos famosos; y muchos otros, muchosÖ Claro, también tengo los míos, no me refiero a supercampeones porque esos son de la simpatía de todos, sino a figuras intermedias como Arturo Gatti, Jesse James Leija, Freddie Pendleton, Danny Romero, Simon Brown, Kennedy McKiney, Harold Gray, Marcos Maidana, Iván Calderón, Robert ‘El Fantasma’ Guerrero, Wayne McCullough, Gilberto Román y Lucas Martín MatthysseÖ eyyy, un momento, finalmente déjenme incluir a Javier ‘Abejón’ Fortuna, quien pelea este fin de semana.

Forturna es el dominicano que ha ido más cuesta arriba en su carrera, desde niño ha tenido las peleas más parejas y peligrosas que cualquier otro no ha tenido; además es también el criollo con un historial profesional con más combates presentados en la TV norteamericana, lo que obliga a esa condición, a que sus reyertas sean muy equilibradas y muchas veces en ‘desventaja’ o casi nunca es el favorito.

El Abejón nos regaló nocauts de todos los colores y sabores, aquí y allá, espectaculares como los propinados a Juan Carlos Rosario, Víctor Valenzuela, Derrick Wilson, Yuandale Evans, al ex campeón Cristóbal Cruz (uno de los más aparatosos), Miguel Zamudio, su paliza de revancha al veterano Francisco Lorenzo y nocaut peligroso para Abner Cotto. También su doble coronación mundial para empatar con Joan Guzmán, también con Julio Green y Dahiana Santana, aunque estos dos tuvieron doble reinado en la misma división.

EL INICIO DEL FIN: Él lo ha hecho casi todo y aún tiene 28 años, creo con mucha pena que el vuelo del Abejón viene en descenso, no por su capacidad boxística sino por la física, su cuerpo de manera periódica le fue jugando tretas al punto que los informes que tengo es que hoy día su anatomía es su más fiero enemigo, es como si su metabolismo se ha convertido en un caballo indomable en su interior o el fantasma de Joan Guzmán ha entrado a su interiorÖ ¡No hay demonio que lo haga hacer el peso reglamentario!: recuerden que perdió la faja pluma AMB en la balanza, la de las 130 libras la perdió luego de sus esfuerzo en rebajar en China, se agotó; ya vieron de lo que fue capaz ante el temible monarca ligero Robert Easter Jr. a quien le dio una pela, pero los jueces lo perjudicaron con una votación divididaÖ pero si hubiese ganado no se coronaba porque no hizo las 135 libras.

LA BURBUJA: El cuerpo del Abejón es como una soda al sol, viene subiendo cada vez más y sin control, Easter Jr. puede celebrar porque el dominicano jamás hará el peso ligero y no tendrá que darle revancha; él tendría que pelear forzoso en 140 libras, pero ¡tampoco!, Javier “El Abejón” Fortuna subirá al cuadrilátero el sábado ante el mexicano Adrian Granados, en Frisco, Texas, a distancia de 10 rounds, ¡como peso welter!. Con todo el respeto, le deseo la mejor de la suerte, pero en esta categoría no tendrá éxito. Ante Granados, uno de los ranqueados más inofensiva de ese peso, tiene marca de 18-6-2 y debe cuidarse ya que esos números mienten sobre su peligrosidad. El dominicano expondrá demasiado, ya que el mexicano es un welter natural, y si bien es cierto que ha perdido sus últimas dos confrontaciones, ha sido a los puntos y frente a dos doblecampeones del mundo.

TERCERA DE CRAWFORD: Solo el ucraniano Vasyl Lomachenko puede pelearle la condición de ‘Mejor onza por onza’ del mundo en la actualidad. El norteamericano Terence Crawford es un peleador exquisito que en diez años de carrera pagada ha ganado tres coronas del mundo en igual número de divisiones y con un físico especial, que parece de 6 pies y no de 5’8’’ y un alcance muy bueno para la división de peso welter que acaba de conquistar deteniendo con facilidad a Jeff Horn, el joven novicio que había destronado a Manny Pacquiao en Australia, en una pelea deslucida y que quizás el filipino no debió perder en una ‘clara’ decisión unánime en julio de 2017. Ahora se vio su verdadero nivel tomando una tunda en cada round y finalizar en el noveno sin chance ni excusa.