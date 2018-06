Ex pelotero Domingo Ramos trabaja con Boras

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

Han transcurrido más de 25 años desde que el antiguo infielder Domingo Ramos se retiró del béisbol profesional. Jugó o por última vez en Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago en 1990, y en la liga dominicana con las Águilas Cibaeñas en 1991.

Para la hora de su retiro de los estadios tenía 33 años solamente. ¿Por qué retirarse tan joven? Simplemente porque perdió interés, algo así que él llama como “odio al beisbol”.

“Yo creo que le cogí odio al béisbol y por eso no seguí jugando. Tampoco me interesó permanecer como coach porque el béisbol está lleno de deslealtades. Tú trabaja para un equipo y cuando al jefe tuyo lo botan viene otro con su gente. No importa que tú lo estés haciendo bien”, dijo Domingo, recordando sus días en la pelota como jugador.

Ramos, de 60 años de edad, labora actualmente en negocios. Recluta peloteros dominicanos para el súper agente Scott Boras, y dice que le va bien. Él estuvo de invitado ayer en el programa La Semana Deportiva, conversando con los periodistas Héctor J. Cruz y Mario Emilio Guerrero.

¿Por qué no has seguido en el béisbol? “Realmente nunca me interesó y ahora mucho menos pues habría conflictos de interés. Si usted es coach de un equipo tendría problemas pues yo busco negocios para Scott Boras. Por ejemplo, ahora tenemos al gran novato Juan Soto, quien viene descollando con los Nacionales de Washington”, dijo Ramos, quien reside en Santiago.