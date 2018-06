Los nuevos agentes

Héctor J. Cruz

Conozco varios ex peloteros profesionales dominicanos que laboran para grandes oficinas de agentes de las Grandes Ligas. Uno de los más viejos es Jay Alou (fue firmado como receptor), hijo de Jesús, a quien contacté hace 18 años para fines de que promoviera la firma de José Bautista. Jay se ocupó del entonces joven dominicano, lo ingresó a la universidad mediante beca y naturalmente fue asimilado en su negocio de Estados Unidos, la firma Octagon, con sub sede en Miami. Tambien laboran allí los conocidos Brian Mejía y Ulises Cabrera, este último agente personal de Manny Acta. (Ulises negocia los contratos de Manny en la pelota dominicana, sea manager o gerente).

Ahora conozco el caso de Domingo Ramos, el antiguo infielder que en los comienzos de su carrera fue un prospecto relevante con los Yanquis de Nueva York a fines de los 70. Cuando Epy Guerrero recomendó su firma , bajo la tutela de Pat Gillick, Ramos se cotizó rápidamente, y aunque no fue un estelar jugador pudo permanecer en las mayores por espacio de 9 temporadas como jugador suplente.

El se retiró en 1991 del beisbol a la corta edad de 33 años, pues parece que simplemente perdió interés en el juego. Durante un tiempo estuvo inactivo, y ya tiene 18 años captando peloteros dominicanos y latinos para la oficina del super conocido y potente Scott Boras. Es una labor especial , muy particular, y pudiera ser que haya muchos otros aquí haciendo lo mismo.

A sus 60 años de edad, Domingo mantiene el seguimiento por el beisbol, pero no se inclina por volver al terreno de juego como coach. “Aparte de que chocaría con mis funciones, no me gustaría”, dijo Ramos el pasado domingo en la Semana Deportiva.En Lidom, él jugó con Licey, Escogido, Azucareros y algo con las Aguilas en su último año.

Instalaciones y federaciones

El reportaje publicado ayer por Listin Diario sobre las condiciones del pabellón de gimnasia es un llamado de atención para que el caso sea resuelto. De hecho, lo hemos realizado en múltiples ocasiones en los últimos 10 años, pero nada ha sucedido. También hemos hecho referencia a la precaridad de los equipos en que practican los atletas, y la respuesta ha sido la indeferencia.

El Ministro Danilo Díaz responde a ese trabajo explicando que están en eso, que tienen varias semanas laborando en el remozamiento de la instalación, fuera y dentro. También dice que en Aduanas hay equipos comprados recientemente, lo cual es buena noticia.

Lo ideal sería que cada federación tenga instalación y equipos en debidas condiciones, y que sus atletas puedan entrenar y desarrollarse sin problemas.

Pero en Dominicana,el sistema federativo por lo general es tímido haciendo reclamos pues no quieren problemas con el Ministerio de Deportes.En privado, dicen a los periodistas que si fuñen mucho públicamente les resulta difícil conseguir los recursos que les aplica el Gobierno. Por eso obvian echar pleitos públicos, y se conforman con lo que hace la prensa. Eso afecta a todas las federaciones, pero ese silencio no es por cobardía, es para no buscarse problemas económicos.

Se entiende que el Ministerio no tenga suficientes recursos para atender todos los reclamos del deporte, pero siempre hay una prioridad para ser planificada ..o sacar los recursos de algun fondo de emergencia.

DE INTERÉS: El mexicano Adrian González es dejado libre por los Mets de Nueva York, algo que se esperaba. Ellos lo firmaron por poco dinero (Atlanta le paga 22 millones este año), y tenian la esperanza de que el chicano volviera a su antigua forma. Pero se queda en el camino y a los 36 años está camino del retiro..El tiene 317 jonrones y 2050 hits...Bartolo Colón va esta noche a las 10 vs. los Dodgers en busca de su victoria 244.. Intentará romper el empate con Juan Marichal como los dominicanos de más juegos ganados...El joven Francisco Mejía fue llamado ayer por los Indios de Cleveland.El debutó el año pasado y bateó de 13-2 en una corta actuación con los Indios...Ahora tienen dos controversias en el aire: la de si Shohei Ohtani será operado y si Vladimir Guerrero Jr. estará mucho tiempo en lista de lesionados.. Esas son cosas normales del beisbol, no solo se lesionan los malos.... Tampa llamó de nuevo al infielder Willy Adames, quien subió el mes pasado y su primer hit fue un jonron...Billy Hamilton, jardinero central de Cincinnati, quiere abandonar su bateo a las dos manos. A la derecha tiene promedio de .167 y a la zurda .201...El está pensando hacerlo solo a la zurda y a mi me parece bien...Ayer en las redes hicieron un chisme con el gerente general de Seattle,que dice que Canó podría ser alternado con Dee Gordon en la segunda base cuando regrese a juego el 14 de agosto..Aparte de que luce un disparate-si es que lo dijo- no entiendo la prisa en tal especulación..Canó es un jugador premium y la franquicia gira a su alrededor....Los Yanquis regresan esta noche a la acción recibiendo a los Nacionales de Washington.El equipo fue blanqueado el domingo por los Mets, en una victoria de 2-0 que también fue derrota para Luis Severino.. Gary Sánchez, el catcher de los Yanquis, sigue mal con promedio de .190, 12 jonrones y 35 remolcadas...¿Qué le pasará?...En la otra cara de la moneda, Jean Segura metido en un tremendo año. .337, 40 empujadas y 18 dobles...