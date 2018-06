Kevin Durant dice se retiraría a los 35 años

MARCA

Kevin Durant finalizó su segunda temporada en los Golden State Warriors con su segundo anillo de campeón de la NBA y su segundo premio al MVP de las Finales. Para este verano, el alero tiene la cuenta pendiente de revisar su contrato con la franquicia californiana con la que tiene intención de renovar a largo plazo.

Sin embargo, en palabras para ESPN, 'Durantula' desveló que se ve a sí mismo retirándose a los 35 años: "En algún momento tienes que estar listo para dejarlo. 35 es solo un número en mi mente", indicó.

Durant alcanzará los 30 años en septiembre y está previsto que firme un nuevo contrato de cinco temporadas en verano por lo que si cumple con sus palabras, podría ser el último contrato de su carrera.

Rick Kleiman, socio en los negocios del jugador de los Warriors, indicó que no es la primera vez que había oído esos comentarios por parte de Durant: "Lo eschuché decir eso antes, pero solo lo creeré cuando suceda".

Con 20.913 puntos anotados en toda su carrera, el alero es uno de los candidatos en activo, junto a LeBron James y Dirk Nowitzki, a dejar su marca anotadora más cercana de la del mejor de todos los tiempos, Kareem Abdul Jabbar (38.387), aunque no es algo que obsesione al jugador.

"No se trata del récord", dijo Durant. "Puedo abandonar el juego sabiendo que hice todo lo que quería hacer a mi manera. Así es como lo quiero dejar. Si tengo todos esos elogios y esos logros, genail. Si no, también. No estoy jugando para eso", sentenció.