Thiem la pequeña esperanza de destronar a Nadal en la arcilla

AP HOWARD FENDRICH

PARIS

El único hombre que venció a Rafael Nadal en tierra batida este año fue Dominic Thiem.

Y el único hombre que venció a Nadal en arcilla el año pasado fue Thiem.

Entonces, si alguien puede entrar en la final del Abierto de Francia con la más mínima razón para pensar que hay una posibilidad de evitar que Nadal gane un undécimo campeonato que extiende récords en Roland Garros, es su oponente el domingo. Sí, es correcto: Thiem.

"Por supuesto", dijo el entrenador de Thiem, Gunter Bresnik, "esto te da un poco de esperanza".

No hay ningún tipo de certeza, por supuesto. Ni siquiera necesariamente una tonelada de creencia. Pero, claro, un poco de esperanza.

Bresnik sabe, junto con todos los demás, qué tarea tan difícil es tratar de frenar a Nadal en un partido de mejor de cinco sets en su superficie favorita y en su torneo favorito.

Nadal tiene marca de 85-2 para su carrera en el Abierto de Francia, 110-2 en todos los mejores cinco de arcilla.

El español de 32 años tiene marca de 10-0 en la final en París, ganando el trofeo todos los años desde 2005-08, luego nuevamente todos los años desde 2010-14, y nuevamente en 2017.

"Es el mejor competidor en (cualquier) deporte, en mi opinión, de todos los tiempos. No importa qué deporte. La forma en que compite es increíble. Él es físicamente fuerte, y sabes que no va a rendirse, en cualquier puntaje. No le dará un punto gratis si está 5-love o down love-5 ", dijo Bresnik. "Esta es la razón por la cual el tipo estaba dominando el tenis de tierra batida en los últimos 14 años como nadie antes. Y nadie lo hará nunca ".

Este será el décimo encuentro a nivel de tour entre Nadal y Thiem. Todos han estado en tierra batida, y Nadal lidera 6-3, incluyendo 2-0 en París, venciendo a Thiem en la primera ronda en 2014 y las semifinales hace un año.

Pero si hay un poco de intriga en esta final, es por lo que sucedió en Roma el 19 de mayo de 2017 y en Madrid el 11 de mayo de 2018. En la primera fecha, Thiem derrotó a Nadal 6-4, 6-3 . En el segundo, Thiem derrotó a Nadal por 7-5, 6-3.

Nadal tiene marca de 49-0 en todas las otras competiciones de tierra batida en las últimas dos temporadas.

"Sé que tengo que dar lo mejor de mí si quiero tener oportunidades", dijo Nadal, que necesita ganar el domingo para mantenerse en su primer puesto.

La capacidad de Thiem de intimidar a los oponentes desde la línea de base quedó en exhibición en su victoria por 6-4, 6-2, 6-1 sobre el sembrado No. 2 Alexander Zverev en los cuartos de final.

Eso puso a Thiem, un jugador de 24 años de Austria que está sembrado No. 7, en las semifinales del Abierto de Francia por tercer año consecutivo. Ahora ha avanzado un paso más.

"Cuando empiezas la temporada en tierra batida, Dominic es uno de estos jugadores que tiene la oportunidad de ganar todos los torneos en los que juega", dijo Nadal, "y quizás incluso (más) aquí en Roland Garros, porque es fuerte físicamente Él tiene el poder ".

Eso podría ser.

Lo que es definitivamente cierto: Thiem nunca ha estado en una final de Grand Slam hasta ahora.

Así que los nervios podrían entrar en juego al principio contra Nadal, que buscará su título número 17 en general.

En cuanto a qué tipo de tácticas se emplearán el domingo, el entrenador de Nadal, Carlos Moya, ofreció una pista.

"Lo que será importante será tratar de hacerlo jugar en situaciones incómodas", dijo Moya, campeón del Abierto de Francia en 1998. "Cuando (Thiem) está dominando el punto, él es muy peligroso. Una vez que corre, no es tan peligroso ".

¿Y el enfoque de Thiem?

"Sé cómo jugar contra él", dijo, sin dar más detalles. "Tengo un plan.