Santa Cruz versus Mares el combate que todos esperan

El combate entre los mexicanos Leo Santa Cruz (34-1-1) y Abner Mares (31-2-1), bien podría definir al mejor peleador en la división pluma y definir al boxeador favorito del público angelino, que nuevamente verá como se enfrentan dos de sus guerreros preferidos en el Staples Center.

“La primera pelea fue realmente buena, pero creo que esta será aún mejor. Mares es un gran luchador con un gran entrenador en Robert García, y ese es el tipo de desafío que quiero. Los dos queremos dar a los fanáticos grandes peleas”, dijo Santa Cruz, quien salió vencedor en la primera contienda hace dos años y medio por decisión mayoritaria luego de una batalla que fue considerado como la Pelea del Año.

“Aprendí mucho de mis últimas peleas. No voy a venir aquí preocupado por perder, solo me preocupa darles a los fanáticos un gran espectáculo. Si Mares es mejor que yo esa noche, entonces él ganará. Pero he trabajado demasiado y voy a estar en mi mejor momento el sábado a la noche”, agregó.

Mares, por su parte, llega decidido a sacarse la espinita por la derrota y con la finalidad de sentar un precedente en su división ahora con una esquina diferente.