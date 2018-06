Una medalla histórica

Mario Emilio Guerrero

El pasado miércoles, el colega Rolando Guante, en su columna Reporte de la Mayores, del vespertino El Nacional, de obligada lectura por el enorme caudal de informaciones importantes que a diario ofrece al público, se refirió a la medalla de plata lograda por el país en el evento de béisbol de los Juegos Panamericanos de 1979, celebrados en San Juan, Puerto Rico, un hito histórico sobre el cual tenía en proyecto escribir, como parte de la serie de artículos que vengo publicando sobre mis 45 años de carrera en el periodismo deportivo.

Capítulo importante

La cobertura para el periódico El Caribe del referido certamen regional y en especial de la conquista de esa presea plateada a la que hace referencia Guante, representan un capitulo muy importante en mi trayectoria como comunicador . El combinado criollo estuvo integrado por Felipe Polanco y Juan -Piñao- Ortiz, receptores; Adriano Peña, Orlando de León, Cecilio Guante, Marcos Aguasvivas, Johnny Olivo, Rafael Tavárez y Rafael Almonte, lanzadores; Enrique -Quique- Cruz, Orlando -Bebé- Guerrero, José Manuel -Maney- Cabreja, Pablo Cabrera, Leónidas Matías (como era conocido en ese entonces Rafael Belliard, futuro pelotero de Grandes Ligas), Iván Crispín y Bernardo Stephan, jugadores del cuadro y Aquiles Peña, Rafael Harris, Antonio Arredondo y Héctor Paniagua, jardineros. Rafael Ávila fungió como director técnico y Rafael Luis López era el manager del conjunto, asistido por Luis Ángel Montalvo. Juan Melo Delissa desempeñó las funciones de coach de pitcheo y Juan José -Vivo- Carmona fue el coach de bateo. Una verdadera constelación de estrellas y un cuerpo técnico de lujo.

Victoria dramática ante EUA

El equipo quisqueyano terminó con récord de 7 victorias y una derrota, perdiendo solo de la poderoso escuadra cubana, que ganó la medalla de Oro, al terminar invicta en 8 presentaciones. El momento culminante de la actuación dominicana, fue el dramático triunfo frente a Estados Unidos, en un partido en que Johnny Olivo se enfrascó en un tremendo duelo de pitcheo con Tim Leary. El encuentro se decidió con un dramático cuadrangular de dos carreras de Quique Cruz en el octavo inning, que produjo las únicas anotaciones del encuentro. República Dominicana contó con actuaciones memorables de Cecilio Guante, que logró marca de 2-0 y promedio de carreras limpias de 0.52; Orlando de León, líder de efectividad, con marca de 0.00; Quique Cruz, seleccionado como inicialista del equipo Todos Estrella, quien bateó dos jonrones y remolcó 8 carreras y Rafael Belliard, cuyo promedio de bateo fue de .375. Estados Unidos llevó a esos juegos una escuadra conformada por jugadores que luego alcanzarían las Grandes Ligas como el propio Leary, Terry Francona, Mike Gallego, Ron Reynolds, Brian Snyder, Mike Madden, Paul Zuvella y Craig Lefferts.

Pobres actuaciones

Aunque cueste creerlo, la única otro presea ganada por el béisbol dominicano en Juegos Panamericanos, fue la medalla de Oro conquistada en la edición de 1955, celebrada en México. Después, han sido muchos los fiascos, como el séptimo lugar ocupado en los Juegos de Santo Domingo 2003. Es cierto que en certámenes Centroamericanos y del Caribe nos ha ido mejor, pero no es en ese escenario que República Dominicana debe demostrar que es una gran potencia a nivel mundial, algo que no hizo a través de los años en las desaparecidas Copas Intercontinental y Mundial, esta última antecesora del Clásico Mundial. En la Copa Mundial, celebrada desde 1940 a 2005, el país ganó una medalla de Oro (1948), dos de Plata (1942-50-52) y dos de Bronce (1943-69), pero en los últimos 20 años hemos quedado en octavo lugar dos veces, en otra decimoterceros y en 3 ocasiones no clasificamos. En Copa Intercontinental, entre 1973 y 2006, las mejores actuaciones fueron dos terceros lugares (1981 y 2002), y desde 1983 en adelante, solo se logró clasificar una vez. Un palmarés desastroso, que se une al hecho de que el béisbol dominicano no ha podido estar presente en las Olimpíadas en la ediciones celebradas desde 1996 a 2008, en que esta disciplina estuvo incluida en el programa de los Juegos.

Reelección a pesar de todo

A pesar de esa realidad, la reelección se impuso la pasada semana en la Federación Dominicana de Béisbol y quienes no han podido encauzar el deporte rey de nuestro país por el camino del éxito, continuarán 4 años más al frente de la entidad. En el movimiento olímpico no es extraño que un dirigente permanezca 25, 30 o hasta 40 años, como presidente de una entidad. Pero eso no tendría la mayor importancia si la continuidad en el poder se debiera a logros y buenos resultados.