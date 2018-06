Fernando Abad, otro más a lista de dominicanos suspendidos por dopaje

Aún no llega la mitad de la temporada de Grandes Ligas y ya suman seis los peloteros dominicanos que han sido suspendidos por violar el programa antidopaje de las Grandes Ligas.

Ayer, se sumó a la lista el lanzador Fernando Abad, quien fue suspendido por 80 juegos partidos al dar positivo a estanozolol en las ligas menores, según informó la oficina del comisionado de Las Mayores. Robinson Canó, Welington Castillo, Raudy Read, Jorge Polanco y Jorge Bonifacio son los otros dominicanos suspendidos

Abad, que es agente libre, aceptó en los pasados campos de entrenamientos firmar con los Mets de Nueva York luego de ser liberado por los Filis de Filadelfia, pero el pacto fue cancelado, debido a que no aprobó la prueba de droga justo antes de ser firmado por los Mets, de acuerdo a Jon Heyman.

Heyman establece que Abad fue a un proceso de apelación y aunque perdió, su suspensión de 80 juegos será retroactivo tan pronto encuentre un nuevo equipo. Es elegible para jugar a partir del 20 de junio.

En la campaña pasada, lanzó con los Medias Rojas de Boston, donde apareció en 48 juegos y registró una efectividad de 3.30.

De acuerdo a MLB desde el 2005, la mayor cantidad de peloteros de Grandes Ligas suspendidos por dopaje pertenecen a la República Dominicana con 32, le siguen Estados Unidos con 28, Venezuela con seis, Cuba con tres y Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, México y Japón con uno.

LHP Fernando Abad, who was suspended 80 games earlier today for taking Stanozolol, has just issued this statement. pic.twitter.com/MDfGtrvRGR