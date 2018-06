Carolina Cruz De Martínez

MANÍA: Manía significa: “Trastorno o enfermedad mental que se caracteriza por una euforia exagerada, la presencia obsesiva de una idea fija y un estado anormal de agitación y delirio.” En una segunda definición, estipula que es la “costumbre o comportamiento raro o preocupación injustificada.”

Todos los seres humanos somos maniáticos en nuestra propia naturaleza o idiosincracia. Tenemos costumbres y hábitos aprendidos, que se hacen rutinarios y se constituyen naturales y normales. Nuestras manías no son condenables sino afectan a terceros. El problema es que la utopia de vivir solos en una isla, es solo eso, una utopia. Directa o indirectamente, afectamos a otros con nuestras manías.

A SEGÚN EL TAMAóO: Hay manías superlativas y manías menores. Las manías menores pueden ser inofensivas desde un tip nervioso, comerse las unas, enredarse el pelo en un dedo, parpadeo intenso, charrasqueo de los dedos, en fin. Pero cuando las manías están caracterizadas por una ‘euforia exagerada o un estado anormal de agitación” entonces la manía es superlativa y en su defecto refleja un desorden interior.

Los atletas no pueden darse el lujo de darle rienda suelta a sus manías superlativas. Los atletas no son solos, y por ende no deben, aunque pueden exhibir sus trastornos. El respeto para con ellos se construye y se gana no solo desde una posición en una cancha. Hay otros elementos que van a la par, y las manías superlativas le restan a ese respetar.

Hay atletas que han exhibido y exhiben sus manías desde un punto de vista competitivo, y es válido, pero cuando las mismas comunican un trastorno conductual hay que detenerse y revisar.

MANIÁTICO: Aunque el concepto maniático es socialmente utilizado para tildar a una persona distanciado de la realidad, hay atletas que pueden ganarse esa fama por su manejo. Los medios de comunicación están convirtiéndose en la vitrina de exhibición de muchos rastros de conducta de anomalías. La necesidad de aprobación, de exhibición, de ser oído, de generar atención está reflejando la dislocación interior de los atletas.

La dislocación interior no es para ser exhibida. Esa dislocación hay que dejarla tranquila, solo para sacarla en el círculo íntimo de familias y amigos que conoce, protege, asimila y ama a eso que no fue hecho para darle fama. El atleta tiene que aprender a diferenciar y separar el protocolo público del privado y personal. Es mucho lo qué hay en juego cuando se trata de manejar una fama que puede hacer falsear al más seguro inmortal. La dislocación puede que haga que algo que se vuelva viral, provoque risas, comentarios, reacciones y más seguidores. Pero eso mismo eventualmente provocará que no haya un respeto, una honra, una distinción y autoridad. El maniático puede ser un hazme reír momentáneo, pero eso no produce ningún resultado a largo plazo.

“Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso.” Eclesiastés 6:1-2

No permitamos que extraños disfruten del maniático interno cuando eso no es producido por un verdadero gozo, que solo Dios puede dar.

Hasta la próxima