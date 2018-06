Bartolo y los inmortales

Héctor J. Cruz

A mucha gente le causa gracias que Bartolo Colón finalice con una carrera de más victorias que los dos pitchers dominicanos inmortales de Cooperstown.

.- Juan Marichal tuvo 243 victorias (su record general fue de 243-142 derrotas, promedio de .631 en ganados y perdidos, efectividad de 2.89). Juan tuvo, además, 244 juegos completos, en una demostración de fortaleza que solo era posible en sus tiempos. Ahora, unn pitcher que lance 6.0 innings buenos es aplaudido y le dan , también, 18 millones de dólares por temporada).

.- Pedro Martínez solo pudo ganar 219 juegos (record general de 219-100, promedio de .687,que entra en un marco de excelencia, y efectividad de 2.93. Pedro no se distinguió por completar sus juegos pues le tocó la época del relevo, en total tuvo 46 cubriendo toda la distancia. Pero, su brillantez y consistencia le facilitaron 3 premios Cy Young y 3.154 ponchados).

.- Colón, de 45 años, tiene 243 triunfos (243-179, promedio de .576, es decir por debajo de .600, efectividad de 4.05. Colón ganó un Cy Young, ha tenido 37 juegos completos y 2,499 ponches.

Desde luego, esto resulta irónico , pero son realidades y le dicen a usted que el deporte es una actividad en que impera lo colectivo, no solo un renglón de su juego. Hasta en el futbol funciona así, pues no basta con que usted sea el mejor anotador de goles.Si no hace “equipo” se la pondrán difícil.

Así que las estadísticas de Bartolo dicen que no será inmortal de Cooperstown, pero ha desarrollado una buena carrera. Y hasta en lo económico le ha ído muy bien pues ha sumado US$117.0 millones (este año juega por US$1.7). Su próxima apertura sería el próximo martes vs. los Dodgers.

Les dejo con esta nota que inscribe el amigo Antonio Puesán en su cuenta de twitter:

“Colón debutó el 4 de abril de 1997.

Ese año debutaron en MLB los siguientes dominicanos: Melvin Rosario, Julio Santana, Fernando Tatis,Ramón Tatis, Miguel Tejada y Enrique Wilson, Carlos Almanzar, Antonio Alfonseca, Manuel Aybar, José Cabrera, Robinson Perez-Checo, Deivi Cruz, Nelson Cruz (P) Roberto Duran, Juan Encarnación, Hanley Frias, José Guillén, Fernando Hernandez, Felix Martinez, David Ortiz, Abraham Nuñez...todos retirados”.

MÁS DOPAJE: Fernando Abad inscribió su nombre en la larga lista de dominicanos suspendidos por dopaje. Lo suspendieron 80 juegos por consumo del “famoso” stanozolol”, que ha estado muy presente entre los criollos. Creo que la cuenta va por 33 peloteros y la cuenta todavía no termina.

A proposito, el lector Diego Torres se refiere al tema en la siguiente misiva:

“Excelente reportaje de su mimiatura del beisbol del pasado viernes 25 del presente mes, bajo el titulo : ¡ESCANDALOSO!

Sobre el uso de sustancias controlada y usada como dopaje. Estos jovenes por su falta de educacion caen en ese absurdo, bajo la creencia que pueden burlar los controles establecidos para dectectar esas sustancias.

Es lo mismo que pasa con los que viajan al exterior en aviones y que creen que pueden sacar del pais sustancias controladas o papel monedas, armas u otros materiales; porque ignoran que hay maquinas que escanean las valijas, perros que huelen el papel y las tintas con los que se elaboran los billetes( dolares) y que decir de las drogas. En el caso de los deportistas se utilizan equipos muy sofisticados capaces de dectectar sustancias en muy pequeñas cantidades que se miden en partes por millon( 1/1,000,000) que equivalen practicamente, a que una sustancia este en contacto con otra que se considere perjudicial.

Gracias por su tiempo y ojala que su reportaje halla sido leido por los todos los deportistas y jovenes que se preparan para alcanzar la fama”. Att. Diego Torres.

DE INTERÉS: De repente, la serie final de la NBA se ha puesto en 3-0, y nadie ha podido regresar de esa fatífida marca. En 13 ocasiones un club ha tomado esa ventaja y siempre se ha proclamado campeón.. Esta noche va el cuarto juego, y pudiera finalizar todo. Cleveland estará buscando la victoria del consuelo..Por allá andan los colegas Satosky Terrero y Romeo Gonzalez en transmisión directa por CDN SportsMax...El volibol femenino perdió de Italia, también 3-0, y suma 2-10 en la liga de naciones.. El evento continúa el próximo martes en Polonia y RD enfrentará este país, Rusia y Japón....La Reinas del Caribe están en gira de tomar experiencia...-.Detroit bajó hoy a triple A Ronny Rodríguez (el famoso felino), el hombre que pegó de hit en sus dos primeros turnos..¿Qué pasó luego? Falló 17 turnos seguidos y finaliza esta estadía de 19-2 para .105...Vladimir Guerrero Jr., fue colocado en lista de inactivos por una semana. El joven juega en New Hampshire, doble A, promedio de .407, 11 jonrones 55 empujadas en 53 partidos.....Jon Jay, jardinero central de Kansas City, fue cambiado ayer a Arizona Diamondbacks.. Fue por dos novatos, incluyendo a un pitcher RD llamado Elvis Luciano...Los Dodgers siguen sumando victorias.Ayer vencieron a los Piratas 8 por 7 con dos jonrones de Joc Pederson y otro de Cody Bellinger, su 11 del año.. Lo gracioso de este partido es que el pitcher iniciador, el novato dominicano Dennis Santana, no pudo hacerlo y lo informó 5 minutos antes. Pusieron un relevista a abrir, tiró una entrada y en total actuaron 9 pitchers.. Nueva modadalidad, nuevo beisbol..