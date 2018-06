Mets de Nueva York contemplan dejar libre a José Reyes

Los Mets de Nueva York han tenido discusiones internas acerca de prescindir de los servicios del veterano jugador dominicano José Reyes, según publicó Mike Puma del New York Post a través de su cuenta de twitter



Con algunas próximas decisiones del equipo acerca de algunos jugadores que se recuperan de lesiones, ese panorama podría ponerle a ese club una presión adicional para tomar una medida.

?A pesar de esos números poco prometedores, Puma informa que en ese conjunto está pensando darle una "despedida adecuada". Reyes está en su campaña número 12 luego de regresr tras ser dejado libre por los Rockies de Colorado.

Mets officials have discussed releasing Jose Reyes, but are conflicted given Reyes' roots in the organization. Mets want Reyes receiving a proper sendoff.