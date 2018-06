Héctor J. Cruz

No hubo sobresaltos, riñas, pataleo, ni enfrentamiento de grupos. Distinto a años anteriores, las Aguilas Cibaeñas celebraron su asamblea eleccionaria en completa paz y entra a la dirección presidencial un médico en ejercicio de su profesión, por demás neurocirujano, una de las ramas más delicadas dentro de la medicina.Se trata del Dr. Adriano Valdez, quien es poco conocido por la industria del beisbol de la capital y de Estados Unidos pues nunca ha hecho vida pública en este ambiente. Pero, su nombre y su accionar siempre han estado ligados al equipo Aguilas pues su padre,Enrique Valdez Sabater (f), fue presidente en el campeonato 1967-68, y su tío Rafael Valdez-ex pelotero profesional (f) fue parte de un trío que dirigió a las Aguilas en el campeonato de 1951.Los otros dos fueron Martin Dihigo y Pedro Formental, ambos peloteros.

Así que cuando su padre fue presidente, el Dr. Valdez era un niño de 3-4 años que ya rondaba en el play y las oficinas del club.

Su presidencia tendrá dos ventajas grandes para continuar la tradición ganadora de las Aguilas: 1)que tiene un gerente general de primera como Manny Acta, quien ha llevado al equipo a dos finales seguidas ganando la última en enero último. Acta tiene pacto de 3 años (le queda uno), y la directiva nueva debe plantearse una extensión de contrato antes del comienzo del próximo torneo. 2) El nuevo presidente tendrá el soporte de quienes lo han llevado a la presidencia, que son los tres principales accionistas del equipo: Juanchy Sánchez, Kilvio Hernández y Fabio Jorge. Así las cosas, en la directiva figuran amigos y familiares de todas “las familias”, incluyendo de Winston Llenas, el saliente presidente.

PIEZA VALIOSA: Siempre mantengo la premisa de la gran figura que ha sido Winston Llenas para el beisbol dominicano. De hecho, él es inmortal del deporte dominicano y de las Series del Caribe, y es merecedor de cualquier honor disponible para un deportista de su calibre. Empezando por Santiago, que lo ha distinguido y respetado siempre, y siguiendo con el país entero, el Caribe y un poco más allá. Chilote, de 74 años de edad, jugó pelota por más de 20 años a partir de su firma en 1961, y luego sumó notables éxitos como manager, ejecutivo, gerente y presidente. (jugó en México y Japón, y fue coach de grandes ligas un año).

Quiero transmitir mi mensaje de que Chilote debe reiterar y autoreforzar su orgullo del trabajo realizado, y saber que todavía no ha terminado. Tendrá siempre funciones especiales en Lidom y podría añadirse a cualquier función especial pues sus 7 décadas y media no han significado mucho en su salud y sus movimientos. Y también debe estar presente para las Aguilas, su equipo de siempre, aunque no sea el presidente ejecutivo. La vida - y la pelota -dan muchas vueltas, y nunca se sabe.

¿En cuántos títulos de los 21 que tienen las Aguilas? Dicen que solamente ha estado ausente en 1952, la única ganada por los cibaeñas cuando se jugaba en el Verano.

OJO: hace dos años los aguiluchos hicieron un acuerdo de caballeros,Chilote 2 años, y luego el Dr.Valdez dos años. Y eso se ha cumplido, pese a que la presidencia de Chilote fue responsable (también) de las dos finales y la corona 21. ¿O no fue así? ..La palabra empeñada primó sobre los logros obtenidos.

DE INTERÉS: Hasta anoche no había datos oficiales, pero Vladimir Guerrero jr. hizo un poco de ruido ayer cuando tuvo que abandonar un juego por lesión aparente en una pantorilla o rodilla...Es niño mimado momento del beisbol pues batea para .400 en 52 juegos, y todos exigen a Toronto que lo suba al equipo mayor... También hace ruido Max Scherzer con su gran temporada.El hombre tiene ahora 10-1 y 1.95 de efectividad... Es ganador de tres premios Cy Young y se dirige a su cuarto , si la campaña sigue bien....El martes ponchó 3 en un inning con 9 pitcheos, lo cual se ha hecho múltiples veces en MLB..En el grupo figuran 8 dominicanos, desde Pedro Martínez hasta Juan Nicasio, para solo citar dos ejemplos.. Este año, Scherzer lleva un ritmo de 5.5 hits por 9 cada inning y 13.7 ponchados..Impresionante..De por vida tiene 151-76 con 3.24 de efectividad más 2282 ponches...Firmaron un hijo de George Bell llamado George Jr, tiene 20 años de edad y juega en los jardines.Fue firmado por los Gigantes de San Francisco, pero parece que tiene unos años pues no fue escogido en el sistema dominicano.El procede de Connor State College...Además, Bell tiene otros dos hijos que han estudiado allí, ambos de nombres en inglés... Dice el reporte que el antiguo jugador RD tiene 8 hijos..El disparó 265 jonrones en grandes ligas con 1005 empujadas..Pedro Martínez, por cierto, será instalado en el Salon de la Fama de Canada el fin de semana del 15 al 17...En Puerto Rico empezaron una colecta de dinero para costear la delegación a los Juegos Centroamericanos..Así hacía RD antes, en los años 70 y 80 cuando el gobierno no le daba cheles..Hoy aquí son ricos.... Dicen que José Reyes podría ser dejado libre por los Mets en cualquier momento.Van a entregar muchos jugadores que están lesionados y el hombre batea apenas .171...Placa de diputado..