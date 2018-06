Los Azulejos podrían subir a Vladimir Guerrero Jr a Triple A en el próximo mes

El tan esperado ascenso de Vladimir Guerrero Jr. a Grandes Ligas está dando pasos firmes y es que su promoción a Triple-A podría estar a la vuelta de la esquina.

Con el fenomenal prospecto de 19 años, destrozando al pitcheo contrario en la Liga Este de Doble A, los Azulejos de Toronto han discutido la posibilidad de promover a Guerrero Jr. a Buffalo en el próximo mes, le dijo una fuente a Jon Morosi de FOX Sports.

