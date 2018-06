Héctor J. Cruz

En 1969, el jardinero Curt Flood fue cambiado por los Cardenales de San Luis a los Filis de Filadelfia en un negocio de 4 por 3. Pero Flood se negó a aceptar el cambio, alegando que no se le había consultado y que eso estaba mal. Se fue a los pleitos ante la justicia ordinaria y el coimisionado Bowie Kuhn. De la parte del sindicato de peloteros estaba el legendario Marvin Miller, bajo cuyo mandato se proclamaría la agencia libre, 5 años después. Flood desechó el cambio, quedó libre y ningun equipo quiso firmarlo, en una represalia colectiva entre los entonces 24 clubes. Luego interpuso demandas ante la justicia ordinaria, lo conoció La Suprema Corte, pero el veredicto fue perdedor para él. En 1975, sin embargo, un juez determinó que los lanzadores Andy Messersmith y Dave McNally quedaban libres de firmar con quien quisieran. y ahí nació la agencia libre. Para esos días, los equipos eran propiedad de un jugador sus 5 primeros años, cifra que posteriormente fue elevada a 6, como es en la actualidad.

Ayer escuché a Carlos Goméz en el espacio radial Grandes en los Deportes. Carlos viene denunciando que hay una expresa inclinación contra jugadores latinos y veteranos para hacerles una cantidad excesiva de pruebas de dopaje, incluyéndolo a él. Está exigiendo públicamente que se enfrente ese asunto, que ese aclare, porque para él es evidente una discriminación. (Por cierto, tanto Robinson Canó como Wellington Castillo son veteranos, pero no así otros dos dominicanos suspendidos este año, Jorge Bonifacio y Jorge Polanco.).

Es posible que el reclamo de Gómez, quien juega en Tampa, llegue al seno del sindicato y encuentre eco allí. Ojalá que sí, porque pudiera descubrirse algún tipo de discriminación social y racial.

Mientras tanto, Carlos se presenta como un “sindicalista de fuste”, como lo fue Ricardo Carty en sus tiempos y otros en la era moderna. ¿Será él el Mesías que salvará a los latinos de estos supuestos abusos? Vamos a ver, él se la está jugando porque con 12 años en las mayores pudiera estarse creando un ambiente desagradable ante los americanos. ¿Entienden eso?

MALA RACHA: Por cierto, llama mi atención la mala racha que está viviendo el deporte dominicano las últimas semanas.

- Suspensión de Robinson Canó y Wellington Castillo, lo cual ha caído muy mal en la comunidad deportiva nacional. No se esperaban algo así alrededor de Canó, que es un ídolo.

- Eliminación de la transmisión de béisbol de Grandes Ligas (momentánea o de largo plazo), por una litis entre Telemicro, MLB y la compañía Altice. Eso perjudica a miles o millones de fanáticos de todo el país que siguen la pelota día a día.

- La suspensión de Osiris Guzmán, presidente de Fedofutbol, a diez días de comenzar el mundial de fútbol. Claro que él no es jugador, pero es un dirigente de calibre internacional y eso afecta al futbol RD y al deporte dominicano. De paso, es el tercer lío público de Osiris pues fue suspendido e investigado por sobornos en 2011, y en 2016 la Procuraduría General de la República confiscó decenas de documentos de la Federación buscando mal uso de fondos donados por la Fifa.

- No es tragedia nacional, pero el equipo de voleibol Las Reinas del Caribe tienen 2-8 en su actuación en la Liga de Naciones. ¿Quieren más?

DE INTERÉS: Bartolo Colón lanza esta noche ante los Atléticos de Oakland y será su cuarto intento de alcanzar su victoria 243... En las tres previas le ha ído muy mal: vs. los Yanquis en 5.1 innings le dieron 8 hits y 6 carreras, vs. Kansas City 7 entradas de 5 hits y 3 carrerras, y vs. los Angelinos 3 innings, 8 hits y 6 carreras. En total tiene 0-2, 15.1 innings, 21 hits y 15 carreras, un desastre... ¿Será esta noche?... Los Yanquis perdieron este año al zurdo Jordan Montgomery, miembro de su rotación. Le harán operación Tommy John en su codo izquierdo y no volverá este año. El tuvo 5 presentaciones al principio de campaña con 2-0 y 3.62... Su lugar ha sido ocupado por el criollo Domingo Germán, quien debutó con 6 entradas sin hits.. Sin embargo, luego de ahí ha estado muy mal: tiene 0-3 y 8.14 de efectividad... En total, Germán tiene 0-.4 y 5.44...Eso significa que los Yanquis deberán buscarse un par de lanzadores en los negocios del mes de julio....En el doble juego del pasado lunes entre Yanquis y Detroit, Aaron Judge se ponchó 8 veces, estableciendo nueva marca para doble choque.. .Se ponchó 3 veces en el primero y 5 en el segundo..En este segundo encuentro Giancarlo Stanton pegó su jonron 13 del año... Detroit firmó a Kody Clemens, un hijo de Roger Clemens, pero juega segunda base... Juan Minaya fue subido ayer por los White Sox, y Texas dejó libre a Tim Lincecum, viejo ganador de dos premios Cy Young (cuando estaba con los Gigantes).. Lincecum intentó volver a las mayores este año, pero las cosas le salieron mal..Es posible que su carrera haya terminado...Fernando Romero lanzó ayer por Minnesota ante White Sox.. Trabajó 6 innings de 7 hits y 2 carreras, pero no tuvo decisión..Minnesota ganó 4 por 2 con el salvado 13 de Fernando Rodney.... Felicidades al colega Hector García, quien hoy cumple 70 años...No es mucho y él se nota muy bien..