Holanda vence a Dominicana

Rotterdam, Holanda

El conjunto de Holanda dispuso con marcador de tres sets por cero a la República Dominicana (25-22, 25-21 y 25-18), en el inicio de la cuarta fase de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

Las muchachas de Holanda, dueñas de casa y jugando ante su público, consiguieron su octava victoria en la contienda, con apenas dos derrotas.

Mientras que las Caribeñas consiguieron su derrota número ocho, con apenas dos triunfos.

El ataque ofensivo de las triunfadoras fue guiado por Lonneke Sloetjes con 18 puntos, seguida de Ivon Belien con 10 puntos y Celeste Clark con siete tantos.

En la causa perdida, la estelar rematadora, Brayelin Martínez fue la más prolifera anotadora con 19 tantos. Aportaron Yonkaira Peña con 11 tantos y Jineiry Martínez se fue con siete tantos.

Las jugadoras de Holanda aprovecharon los errores de la dominicanas en la defensa, en ocasiones en el recibo.

Holanda atacó con mucha efectividad con Lonneke Sloetjes, quien se mantuvo bien activa en los tres parciales con fuertes remates por todos los ángulos de la cancha.

El encuentro pareció desequilibrado cuando las dominicanas llegaron aquí con sólo dos victorias (a siete derrotas). Incluso con Brayelin Martínez, la cuarto mejor anotadora de la Liga de Naciones con 155 puntos. Con los 19 de ayer, llegó a 174 tantos.



De hecho, Holanda ha ganado ocho de los nueve encuentros anteriores con la selección caribeña, su última derrota hace 44 años, en el Campeonato Mundial de la FIVB 1974, cuando ambas selecciones se enfrentaron por primera vez.



El tenso y apretado comienzo de la contienda hizo que Holanda liderara por dos puntos en el primer tiempo de descuento, ya que ambos equipos estaban en llamas, pero el muro holandés y Femke Stoltenborg prevalecieron (8-6). Sin embargo, las dominicanas volvieron a meterse en el partido e incluso tomaron la delantera, ya que Brayelin Elizabeth Martínez no pudo hacer nada malo (15-16). Pero no duró mucho tiempo, ya que las holandeses demostraron que no eran fáciles de vencer con cuatro puntos consecutivos sin respuesta.... Y, después de un increíble rally con ambos bandos luchando por mantener el balón vivo, Lonneke Slöetjes se adjudicó el primer set (25-22).

Juego de este miércoles

La República Dominicana jugará este miércoles su partido número 11 en la Liga de Naciones cuando se enfrente al duro equipo de Serbía.

Ese encuentro será a las 10:30 de la mañana (hora dominicana).

El conjunto de Serbia tiene marca de ocho ganados y dos perdidos. Ayer, el combinado de Serbia cayó vencido en un reñido encuentro ante Italia tres sets por dos.