De Gea: "Mejor fallar en un amistoso que en partido oficial"

EFE

Las Rozas (Madrid)

David de Gea, portero del Manchester United, reconoció que durmió con facilidad tras su error con la selección española ante Suiza en el primer encuentro de preparación del Mundial de Rusia de la Roja, y dijo que "mejor fallar en un amistoso que en partido oficial".

"Somos porteros y todo el mundo falla. Mejor hacerlo en un amistoso que en un partido oficial. Hay que seguir entrenando, mejorando y ayudando al equipo", dijo en el encuentro con los medios en el día de puertas abiertas de la selección española en La Ciudad del Fútbol.



"Tengo facilidad para dormir, no me cuesta nada ni le doy muchas vueltas. Era un amistoso, es cuando relativamente se puede fallar. Así es el mundo del portero, solo lo sabe el que se pone los guantes y sale al campo sabiendo lo difícil que es. Lo importante es ayudar al equipo en la fase final del Mundial y que las cosas vayan bien", añadió.



Pese al empate de España en el amistoso ante Suiza (1-1), De Gea defendió el buen momento que vive el equipo español y el optimismo con el que llega al Mundial 2018.



"Tenemos muy buenas sensaciones, ya está todo el equipo al completo, hemos entrenado bien y hay buenas sensaciones del partido de preparación. Va quedando poco para lo bueno", dijo.



"Tras hacer una gran clasificación ante selecciones difíciles, llegamos al Mundial con muy buenas sensaciones. Hicimos un buen amistoso ante Suiza con buenas ocasiones y juego. El equipo está preparado para el Mundial", añadió.



No quiso señalar a España como una de las favoritas al título: "Hay buenas selecciones de mucha calidad y talento. Es verdad que nosotros tenemos una gran selección y vamos con muchas ganas, pero partido a partido".



De Gea destacó la combinación de experiencia y juventud que tiene a su disposición el seleccionador Julen Lopetegui: "Veo mucha ilusión, gente joven que viene con muchas ganas y veteranos que saben competir en fases finales. Hay muy buen grupo, ojalá hagamos las cosas bien para llegar lo más lejos posible".



El mal resultado ante Suiza en la primera de las dos pruebas previas al Mundial no refleja, según De Gea, lo ocurrido en el terreno de juego.



"Hubo bastantes remates, hicimos buen juego, creamos ocasiones y al final aparecen los goles tarde o temprano. Hicimos buen partido, el equipo está muy bien y preparado para el Mundial", sentenció.